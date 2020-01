TOP 10 komedij za premagovanje zimske otožnosti

Ne glede na to, ali verjamete izsledkom raziskav o najdepresivnejšem času v letu, bi vam moral izbor najbolje ocenjenih komedij med napovedanim oblačnim in deževnim koncem tedna še kako ustrezati.

Ne glede na to, ali verjamete izsledkom raziskav o najdepresivnejšem času v letu, bi vam moral izbor najbolje ocenjenih komedij med napovedanim oblačnim in deževnim koncem tedna še kako ustrezati.

Pametni punci (Booksmart, 2019)

Začnimo z najbolje ocenjeno komedijo preteklega desetletja. Celovečerni režijski prvenec igralke Olivie Wilde spremlja zagnani dijakinji in najboljši prijateljici (Kaitlyn Dever in Beanie Feldstein), ki se pred koncem srednje šole odločita, da bosta v eni noči nadoknadili vse, kar sta v štirih letih zamudili. • Film je na voljo v videoteki DKino.

40-letni devičnik (The 40 Year Old Virgin, 2005)

Andy Stitzer (Steve Carell) v 40 letih svojega življenja še ni izkusil spolnosti v dvoje. Prijatelji mu bodo zdaj za vsako ceno pomagali. Bo preživel njihovo "pomoč" in pristal v pravem ljubezenskem gnezdu? V izjemno smešni komediji Judda Apatowa igrajo še Catherine Keener, Paul Rudd in Seth Rogen. • V sredo, 22. 1., ob 21.45 na Kanalu A.*

Naša mala miss (Little Miss Sunshine, 2006)

Izzivalno drzna, a vseeno globoko človeška komedija predstavlja prikupno razglašeno družino, ki se s kamionom odpravi na lepotno tekmovanje predpubertetnikov. Film z zvezdniško igralsko zasedbo (Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano, Alan Arkin, Toni Collette, Steve Carell) je prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij in najboljšega stranskega igralca (Arkin). • V nedeljo, 19. 1., ob 16.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Noro bogati Azijci (Crazy Rich Asians, 2018)

Newyorčanka s svojim dolgoletnim fantom odpotuje v Singapur, kjer izve, da je njen partner potomec izjemno bogate dinastije in eden od najbolj zaželenih samcev v državi. Film je požel pohvale kritikov in postal najuspešnejša ameriška romantična komedija v več kot desetih letih. • V nedeljo, 26. 1., ob 12.55 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pr' konc sveta (The World's End, 2013)

Obešenjaška komedija Edgarja Writa spremlja pet prijateljev (Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, Paddy Considine, Eddie Marsan), ki se po dvajsetih letih znova srečajo v rojstnem kraju. Odločeni so, da bodo pred bližajočo se apokalipso dokončali legendarni obhod pivnic in prek praznih vrčkov končno prišli do zadnjega bara Pr' konc sveta. • V ponedeljek, 20. 1., ob 12.18 na Planet PLUS.*

Konec je tu (This is the End, 2013)

Šest prijateljev je ujetih v hiši slavnega filmskega igralca, medtem ko se zunaj odvija konec sveta. Nazadnje so prisiljeni zapustiti hišo in se spopasti z usodo, pri čemer spoznajo pomen prijateljstva in moč odrešitve. V še eni apokaliptični komediji se znana ameriška komedijantska bratovščina (James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen in drugi) zoperstavi kataklizmi z veliko samoparodije in vulgarnega humorja. • V sredo, 29. 1., ob 23.25 na Kino.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Varnost ni zagotovljena (Safety Not Guaranteed, 2012)

Nenavaden oglas za časovno potovanje vzbudi radovednost treh zaposlenih pri založbi v Seattlu. Naletijo na ekscentričnega Kennetha, paranoičnega uslužbenca v trgovini, ki misli, da je rešil uganko časovnega potovanja. Glavni vlogi v ZF-komediji sta odigrala Aubrey Plaza in Jake Johnson. Smeh zagotovljen! • V nedeljo, 26. 1., ob 20. uri na Planet PLUS.*

Riba po imenu Wanda (A Fish Called Wanda, 1988)

Nenavadna četverica tatov (John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline in Michael Palin) po uspešno izvedeni tatvini draguljev poskuša opehariti drug drugega. Eno od najbolj hvaljenih komedij vseh časov je spisal in sorežiral John Cleese, film pa je Kevinu Klinu prinesel oskarja za najboljšega stranskega igralca. • V soboto, 25. 1., ob 23.50 na POP TV.*

Napumpana (Knocked Up, 2007)

Še ena boleče smešna komedija Judda Apatowa spremlja uspešno novinarko (Katherine Heigl), ki po avanturi z nedoraslim moškim (Seth Rogen) nenačrtovano zanosi in se na njegovo veliko presenečenje odloči, da bo obdržala otroka. Ta se mora zresniti, če želi skrbeti zanjo in za otroka, to pa je zanj vse prej kot lahka naloga. • V petek, 24. 1., ob 21. uri na TV 1000.*

Upor klobasic (Sausage Party, 2016)

Animirana komedija za odrasle o klobasici z glasom Setha Rogena, ki se skupaj z drugimi prehranskimi izdelki poda na pot odkrivanja resnice o njihovem smislu in obstoju. Starše in odrasle skrbnike opozarjamo, da najdonosnejši animirani celovečerec s cenzorsko oznako R v zgodovini NI sinhroniziran v slovenščino in NI primeren za otroke. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Pametni punci:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA POP TV 4 │ 14 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA TV 1000 218 DA