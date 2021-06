Kralji in kraljice filmskega peska

Angleški pacient (The English Patient, 1996)

Med 2. svetovno vojno se v italijanski vojaški bolnišnici zdravi skrivnostni bolnik z nevarno in romantično preteklostjo. Epska ljubezenska drama Anthonyja Minghelle z Ralphom Fiennesom v naslovni vlogi je prejela kar devetih zlatih kipcev, vključno z oskarjem za najboljši film, režijo in stransko igralko (Juliette Binoche). • V soboto, 12. 6., ob 21. uri na TV 1000.*

Puščavska kraljica (Queen of the Desert, 2015)

Hrepenenja in puščavskega vetra polni ep Wernerja Herzoga pripoveduje resnično zgodbo o britanski pustolovki in raziskovalki Gertrude Bell (Nicole Kidman), eni najdrznejših in najvplivnejših žensk svojega časa, ki je znana tudi kot ženska različica Lawrencea Arabskega.• V nedeljo, 13. 6., ob 22.20 na Planet PLUS.*

Indiana Jones in lov za izgubljenim zakladom (Raiders of the Lost Ark, 1981)

Prva iz serije uspešnic Stevena Spielberga o arheologu, profesorju in pustolovcu Indiani Jonesu, ki ga upodablja Harrison Ford. Zgodba se dogaja okoli leta 1935, Indy pa mora še pred nacisti odkriti skrinjo zaveze, v kateri naj bi bilo zapečatenih deset božjih zapovedi. • V ponedeljek, 7. 6., ob 0.45 na Kino.*

Maščevanje (Revenge, 2017)

Brutalen akcijski triler o neizprosnem puščavskem boj na življenje in smrt, skozi katerega se ranjena lepotica na novo rodi kot simbol maščevanja za moško izkoriščanje. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Mumija (The Mummy, 1999)

Egipčanski svečenik Imhotep je bil zaradi prešuštva s faraonovo priležnico preklet in obsojen na mumifikacijo pri živem telesu. Leta 1923 ga v puščavi Egipta nehote obudijo lovci na zaklade. Glavni vlogi v epski pustolovščini sta odigrala Brendan Fraser in oskarjevka Rachel Weisz. • V četrtek, 10. 6., ob 13.35 na FOX Movies.*

Mumija se vrača (The Mummy Returns, 2001)

Ko se že drugič zbudi starodavna mumija, novi val groze sproži še močnejša sila – Kralj škorpijon (Dwayne Johnson). Rick in Evelyn morata rešiti njunega sina in ves svet pred vnovičnim pustošenjem vsemogočnega zla. • V sredo, 9. 6., ob 21. uri na FOX Movies.*

Labirint: Pogorišče (Maze Runner: Scorch Trials, 2015)

V drugem delu trilogije, ki so jo posneli po priljubljenih romanih Jamesa Dashnerja, se Thomas in njegovi tovariši Jurišniki znajdejo v opustošeni pokrajini, polni nepredstavljivih ovir, in poskušajo razrešiti skrivnost vplivne organizacije ZLOBA. • V videoteki DKino.

Muharjenje v Jemnu (Salmon Fishing in the Yemen, 2011)

Ewan McGregor in Emily Blunt blestita v romantični komični drami režiserja Čokolade o skupini Britancev, ki sodeluje pri uresničitvi šejkove želje, da bi v jemenski puščavi ustvaril pogoje za muharjenje. • V petek, 11. 6., ob 15.40 na CineStar TV Premiere 1.*

Robinson Crusoe (1997)

Robinson Crusoe (Pierce Brosnan) je edini, ki preživi pomorsko nesrečo in se mora sam znajti na nenaseljenem tropskem otoku. Kmalu odkrije, da ga neko lokalno pleme uporablja za barbarske žrtvene obrede. Crusoe bo tvegal lastno življenje, da bi rešil pripadnika plemena, ki naj bi postal naslednja žrtev obreda.• V ponedeljek, 14. 6., ob 21. uri na TV 1000.*

Psički na lovu za zakladom (Treasure Buddies, 2012)

Peterica prikupnih pasjih pustolovcev se v družbi opice in kamele odpravi na lov za zakladom med ruševinami starodavnega Egipta. V tekmi s pretkano mačko se morajo izogniti številnim pastem, rešiti zapletene uganke in raziskati skrivnostno grobnico – vse to, da bi našli največjih zaklad živalskega občestva. • V soboto, 12. 6., ob 13.40 na Planet PLUS.*

Napovednik filma Indiana Jones in lov za izgubljenim zakladom:

