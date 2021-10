Velika Britanija │ 2019 │ 124 min. │ Športni biografski dokumentarec R: Asif Kapadia N: Diego Maradona, Pelé, Dalma Maradona, Daniel Arcucci, Alberto Bigon IMDb: 7,7/10 │ Rotten Tomatoes: 90 % │ Uporabniki Googla: 88 %

Argentinski nogometaš Diego Armando Maradona velja za enega od najboljših nogometašev vseh časov. Dosegel je izjemne uspehe tako z državno reprezentanco kot z nogometnimi klubi.

Bil je mojster navdiha, nogometni umetnik. Vseskozi je razburjal tudi s svojim temperamentnim vedenjem. Dokumentarni film je narejen iz več kot 500 ur do zdaj še neobjavljenih posnetkov.

"Goool, nočni klubi, goool, malikovanje, goool, gangsterji, treningi, dekleta, nosečnosti, zanikanje očetovstva, kokain, pridobivanje teže, muhavost medijev, obup – kot da bi gledali 130-minutno uvodno sekvenco Tekme dneva, ki bi jo zmontiral Sofokles." Peter Bradshaw, The Guardian

"Nemogoče si je zamisliti, da bi mojstrski dokumentarist Asif Kapadia ustvaril kaj drugega kot skrbno raziskan, večplasten in pronicljiv film – tudi s svojim najnovejšim, Diegom Maradono, ne razočara." Fionnuala Halligan, Screen International

"V filmu seveda ne manjka nogometa in drog – predstavljajte si Brazgotinca v kopačkah –, a gre za presenetljivo čustveno popotovanje. V duhu vseh dobrih dokumentarcev vas bo pripravil do tega, da znova prevetrite svoj pogled na človeka in mite, ki ga obkrožajo." Phil de Semlyen, Time Out

Napovednik filma Diego Maradona: Zanimivosti: Film so premierno prikazali na 72. filmskem festivalu v Cannesu. Tam se je potegoval za nagrado zlato oko, ki jo podeljujejo najboljšemu dokumentarcu.



Film je bil nominiran za bafto za najboljši dokumentarec in za štiri nagrade britanskega neodvisnega filma – za najboljši dokumentarec, najboljšega režiserja ( Asif Kapadia ), najboljšo montažo ( Chris King ), najboljšo glasbo ( Antonio Pinto ) in najboljši zvok.

), najboljšo montažo ( ), najboljšo glasbo ( ) in najboljši zvok. Diego Armando Maradona (1960–2020) je na 91 mednarodnih nastopih za argentinsko nogometno reprezentanco zadel 34 golov.



Na svetovnem prvenstvu v Mehiki leta 1986 je kot kapetan reprezentanco popeljal do drugega naslova svetovnih prvakov, svoj najbolj kontroverzen gol pa je dosegel na četrtfinalni tekmi proti angleški reprezentanci, ko je nekaznovano igral z roko.



Pozneje je izjavil, da je gol zadel s pomočjo "božje roke".

Britanski režiser Asif Kapadia je pred tem filmom posnel dokumentarec Amy (2015) o glasbenici Amy Winehouse in dokumentarec Senna (2010) o dirkaču formule 1 Ayrtonu Senni.





in dokumentarec Senna (2010) o dirkaču formule 1 . Film Amy (2015), finančno najuspešnejši britanski dokumentarec vseh časov, je prejel kar 30 uglednih nagrad, med njimi oskarja, bafto in evropsko filmsko nagrado za najboljši dokumentarec ter grammyja za najboljši glasbeni film.

