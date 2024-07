To so nagrajenci nagradne igre Prisrfaj na Siol.net in osvoji nagrado

Preverite, ali ste med nagrajenci nagradne igre Prisrfaj na Siol.net in osvoji nagrado.

Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri Prisrfaj na Siol.net in osvoji nagrado, do katere lahko dostopate prek QR-kode na reševalnem stolpu v Portorožu, bomo skupno izžrebali 16 nagrajencev. Žrebanja bodo potekala 1. 7. 2024, 31. 7. 2024, 31. 8. 2024 in 15. 9. 2024.

Nagrajenci žreba 1. 7. 2024:

kopalna brisača iz mikrofibre Siol: Boris Goljuf ,

, nakupovalna vreča iz blaga: Vital Pirnat ,

, kozmetični set Afrodita: Marjetka Vintar ,

, paket Atlantic Grupa (1-krat Cedevita 900 g, 1-krat Cedevita 455 g, 1-krat Cedevita 200 g,1-krat brisača, 1-krat toaletna torbica): Ernest Endliher.

Nagrajencem iskreno čestitamo!