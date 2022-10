Zvezdnici vpleteni v obračun, ki se je končal z zlomljeno roko

Avstralska igralka Margot Robbie ter angleška manekenka in igralka Cara Delevingne sta pretekli konec tedna v Buenos Airesu večerjali v družbi prijateljev in poslovnih partnerjev, ob njunem odhodu iz restavracije pa so nenadoma začele peti pesti.

Ob vhodu v restavracijo so ju namreč čakali paparaci, ki so ju hoteli fotografirati, s tem se pa nista strinjala njuna spremljevalca, producenta Josey MacNamara in Jac Hopkins. Po poročanju tabloida The Sun je nastal pretep, v katerem je fotograf Pedro Alberto Orquero utrpel zlom roke.

Paparaco Pedro Alberto Orquera Foto: Profimedia

"To je bil brutalen in strahopeten napad," je za omenjeni tabloid povedal pretepeni paparaco, "hotela sta mi vzeti fotoaparat in izbrisati fotografije, ki sem jih posnel. Začel sem bežati, nato pa sta me z brcami spravila na tla in poškodoval sem si roko."

V trenutku, ko je izbruhnil pretep, naj bi Margot Robbie in Cara Delevingne že vstopali v avtomobil, ki je nato hitro odpeljal s kraja incidenta, njuna prijatelja pa je policija pridržala, poroča The Sun in dodaja, da namerava pretepeni paparaco vložiti tožbo proti njima.

