Najbolje plačano igralko ujeli na jahti v Sredozemlju #foto

Avstralska igralka Margot Robbie, ki je s honorarjem za vlogo v filmu o lutki Barbie postala najbolje plačana igralka v Hollywoodu, si je po koncu snemanja tega filma privoščila sredozemski oddih.

Foto: Profimedia

V družbi moža Toma Ackerleyja in prijateljev so jo ujeli na jahti, zasidrani ob otoku Formentera, najmanjšem od španskih Balearskih otokov.

Foto: Profimedia

Na jahti so opazili tudi zvezdnika Ramija Maleka, ki si je z vlogo Freddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody prislužil oskarja. Malek z Margot Robbie igra v komični kriminalki Amsterdam, ki bo premiero doživela to jesen in v kateri ob njima igra še vrsta slavnih imen, med njimi Christian Bale, Robert de Niro in Taylor Swift.

