Igralka Emmanuelle Chriqui, ki smo jo v preteklosti gledali v serijah Priskledniki in Mentalist, zdaj pa igra v Superman & Lois, je na oddihu na hrvaški obali.

Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri stoji v morski plitvini, ob njej pa zapisala: "Poletno vzdušje v Dubrovniku na Hrvaškem. Ta kraj je čaroben!"

Ob fotografiji se je vsul plaz navdušenih komentarjev njenih sledilcev, nekateri so hvalili videz 47-letne igralke, drugi okolje, v katerem dopustuje. Med njimi se je oglasila tudi Ivana Miličević, ameriška igralka bosansko-hrvaških korenin, in pristavila: "To je dežela mojih ljudi!"

