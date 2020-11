Zvezdnica kljub strogim ukrepom skrivaj praznovala s prijatelji

Očividci pravijo, da je Rita Ora v soboto zvečer v restavraciji Juan Santa Cruz v zahodnem Londonu na skrivaj praznovala svoj 30. rojstni dan. Slavja, ki je potekalo za zaprtimi vrati restavracije in trajalo pozno v noč, naj bi se udeležilo približno 30 ljudi, med drugim tudi kar nekaj znanih obrazov, na primer njena prijateljica in manekenka Cara Delevinge, poroča portal Daily Mail.

"V restavracijo sta prvi prišli Rita in njena sestra, lepo urejeni in več kot očitno veseli noči, ki je bila pred njima. Potem so prišli še številni drugi gostje, prav tako oblečeni zelo glamurozno, vsi so v stavbo vstopili skozi zadnji vhod, medtem ko so varnostniki pazili glavni vhod in poskrbeli, da tam ni bilo nikogar. Trajalo je do zgodnjih jutranjih ur," je za omenjeni portal razkril očividec.

Tudi policija je potrdila, da se je v soboto zvečer odzvala na prijavo o kršenju epidemioloških ukrepov na naslovu, na katerem je omenjena restavracija, a menda kršitev niso zaznali. So pa očividci povedali, da so poskušali policisti odpreti ena od vrat in vstopiti, prav tako so poskušali skozi okno preveriti, ali se v notranjosti zaprte restavracije karkoli dogaja.

V Veliki Britaniji so v skladi z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi gostinski objekti še vedno zaprti, dovoljen je le osebni prevzem vnaprej naročene hrane. Prav tako je prepovedano druženje ljudem, ki niso člani istega gospodinjstva.

Ali je britanska pevka in igralka res skrivoma praznovala 30. rojstni dan, se ne ve. Zvezdnica se na pisanje Daily Maila namreč še ni odzvala. Glede na objave na Instagramu je Rita svoj osebni praznik proslavila doma, kjer se je lepo uredila ter si – vsaj tako je zapisala ob fotografije – za zajtrk in večerjo privoščila rojstnodnevno torto.