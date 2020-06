Znani Slovenci razkrivajo, kakšna počitniška dela so opravljali

Mnogi mladi bodo naslednje tedne preživeli na počitniškem delu. Najrazličnejše poletne službe so si, da so prišli do svojega prvega zaslužka v času srednje šole ali študija, omislili tudi mnogi znani Slovenci. Razkrili so nam, katere.

Jernej Tozon si je že kot najstnik začel med poletnimi počitnicami sam služiti denar, ki ga je porabil za izlete in dopuste. "Mislim, da bi se moral vsak najstnik preizkusiti v kakšnem fizičnem ali manj fizičnem delu, da bi bolj cenil denar in pa delo, ki ga ljudje opravljajo na takšen ali drugačen način," pove član priljubljene glasbene zasedbe Čuki.

Sam se je tako preizkusil v najrazličnejših počitniških opravilih. Bil je poštar, delal je pri selitvenem servisu, bil je vajenec restavratorja klavirja, prodajalec, delavec v skladišču, gradbenik na strehi, polnil je steklenice olja v oljarni in še bi lahko naštevali, je razkril.

Foto: Ana Kovač

Med počitnicami je rokave rad zavihal tudi igralec Ranko Babić. Podobno kot Jernej se je tudi Ranko preizkušal kot gradbinec, a le mesec dni, in prav to počitniško delo ga je pripravilo do tega, da je začel šolo jemati bolj resno.

"Bilo je namreč res naporno, delal si na hudi vročini, močnem dežju, res je bilo fizično zahtevno delo. In to je bila zame dobra brca v 'ta zadnjo', da sem v šoli resno poprijel za delo. Pred tem sem v tretjem letniku skoraj dosegel zadosten uspeh, po teh počitnicah pa sem potem v četrtem letniku tako pridno delal šolo, da sem bil na koncu prav dober," se spominja.

Preizkusil se je tudi kot delavec v lesnopredelovalnem podjetju, delal pa je tudi v podjetju Sava, kjer sta bila zaposlena oba njegova starša. A še pred vsem tem, še ko je zaključeval osnovno šolo, si je denar med počitnicami služil s pobiranjem krompirja.

"Moram pa priznati, da smo bili s kolegi kar prebrisani. Bili smo namreč plačani po zabojčku, tako da smo pobirali samo tiste velike krompirje, da smo ga čim prej napolnili in da smo potem konec dneva imeli napolnjenih čim več zabojev, da je bila plača višja. So nas pa potem zasačile gospe, ki so z nami pobirale krompir, in nas oštevale, da moramo pobirati tudi tiste manjše," se spominja svojega prvega počitniškega dela.

Pevka Alya se je že zelo kmalu posvetila glasbi in si začela ustvarjati uspešno glasbeno kariero, ki traja še danes, zato je kot najstnica imela le dve počitniški zaposlitvi. Najprej se je preizkušala kot frizerka, saj je obiskovala srednjo frizersko šolo, potem pa je kot natakarica pomagala delati v lokalu, ki je bil v lasti njene babice.

Kot natakarica v malem lokalu v Podutiku pri Ljubljani si je denar v času počitnic po maturi, ko je čakala na začetek študija, služila tudi voditeljica Jasna Kuljaj. "Moje prve jutranje stranke so bili gradbeni delavci, ki so takrat gradili podutiško cerkev, tako da so me zjutraj že kar težko pričakovali," se v smehu spominja. In dodaja, da se je v vlogi natakarice dobro počutila. "Navadila sem se na različne ljudi, tako tiste nezahtevne kot tiste, ki so mi vsak dan sloneli za točilnim pultom. Do vseh sem bila enako prijazna in mislim, da je bil lastnik lokala, ko so se jeseni začela predavanja na fakulteti, kar malo žalosten, ko sem odšla."

Ko je začela obiskovati študij novinarstva, si je nato kaj hitro našla študentsko delo v novinarskih vodah, kjer pluje še danes. A še pred novinarstvom in delom v lokalu je zgovorna voditeljica med počitnicami počela še nekaj, se spomni: "Med poletnimi počitnicami sem v času srednje šole večkrat prodajala knjige, ki jih je izdal oče v svoji založbi."