V ponedeljek se v New Yorku začenja sojenje pevcu R. Kellyju, obtoženemu spolnih zlorab mladoletnic in trgovanja z belim blagom. Več njegovih sodelavcev od menedžerjev do varnostnikov naj bi namreč po njegovih navodilih pridobilo ženske in dekleta, da bi imele spolne odnose z njim.

Pevec, ki je že več kot dve leti v priporu, vse obtožbe odločno zavrača, tik pred začetkom sojenja pa je sodišču sporočil, da je ostal brez denarja in primernih oblačil.

Skica z zadnjega zaslišanja R. Kellyja, na katerem se je pritožil zaradi pomanjkanja denarja in presežka kilogramov Foto: Reuters

Eden od njegovih odvetnikov je po poročanju tiskovne agencije AP sodišče zaprosil za dovoljenje, da mu vzamejo mere za nova oblačila, ki jih potrebuje za sojenje, češ da mu stara niso več prav, ker se je v priporu zelo zredil.

Po drugi strani je odvetnik sodišče prosil tudi za brezplačne kopije zapisnikov sojenja, češ da jih njegov klient ne more plačati, ker je ostal brez denarja.

O odzivu sodišča na te pevčeve tegobe tiskovne agencije ne poročajo, je pa to odločilo, da bo sojenje zaprto za javnost in medije, da bi tako zmanjšali tveganje za širjenje koronavirusa.

Oglejte si še: