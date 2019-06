Zlatko je že četrtič postal očka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani raper Zlatko Čordić je na svojem profilu na Facebooku objavil fotografijo nove članice velike družine Čordić in ob njej zapisal: "Rodila se je mala lepotica." Novorojenka je četrti otrok priljubljenega glasbenika in njegove žene Ruske, s katero imata že dve hčerki in enega sina.

Rodila se je mala lepotica ♥️ Posted by Zlatko on Thursday, June 13, 2019



Zlatko je pred kratkim izdal knjigo o svojem življenju, ki jo je napisal s pomočjo pisatelja Jurija Hudolina. V njej razkriva različne plati svojega življenja, spregovoril pa je tudi o izgorelosti, ki ga je mučila zadnje mesece. O tem je v zanimivem in iskrenem intervjuju govoril tudi z nami. Več preverite tukaj: