Nekaj dni po tem, ko je osvojil zlato olimpijsko kolajno v sinhronih skokih v vodo z desetmetrske deske, si je Britanec Tom Daley ogledal ženske skoke v vodo, pri čemer se je sproščal s svojim priljubljenim hobijem - pletenjem.

S svojim početjem je hitro pritegnil pozornost britanske komentatorke na BBC Katherine Downes, ki je med poročanjem sporočila: "Tule pa je Tom Daley, na plano je potegnil svoje igle," pri tem pa se je na glas spraševala, lej kaj plete 27-letni športnik. "Le za koga plete tole vijolično zadevo?"

Nothing to see here - just @TomDaley1994 having a knit at the diving 🧶#TeamGB pic.twitter.com/TzDETYW28a — Team GB (@TeamGB) August 1, 2021

Tom še ni komentiral tega, kaj je spletel, ima pa svojemu hobiju namenjen celo Instagram profil @madewithlovebytomdaley (narejeno z ljubeznijo od Toma Daleya, op. p.), kjer objavlja svoje kreacije: od puloverjev za psičke, do puloverjev in brezrokavnikov zase, spletel pa je tudi majhen kavč za mačko.

Pred kratkim je za svojo zlato medaljo spletel mošnjiček, ki jo ščiti pred praskami in se s tem pohvalil v krajšem videu:

"Edina stvar, ki me je ob vsem tem držala pokonci, je bila moja ljubezen do pletenja in kvačkanja," je povedal ob tem in se zahvalil sledilcem, ki spremljajo njegov profil o pletenju. Zjutraj sem spletel tale mošnjiček za mojo medaljo, na eni strani je britanska zastava, na drugi pa japonska," se je pohvalil.

Tom, ki je medaljo osvojil z Mattyjem Leejem, se je po dveh bronastih, ki ju je dobil v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, končno razveselil zlata. Zmaga je bila zanj zelo čustvena, saj so to zanj verjetno zadnje olimpijske igre.