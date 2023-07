Po dveh letih se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski skakalec v vodo Tom Daley, olimpijski prvak iz Tokia 2020, se bo po dveletnem tekmovalnem premoru vrnil v bazene in se pripravil na olimpijski izziv v Parizu 2024, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zdaj 29-letni Daley je pred dvema letoma na igrah v Tokiu z Mattyjem Leejem osvojil zlato medaljo v sinhronih skokih z desetmetrske deske. To je bila njegova prva zlata medalja na OI, skupno pa ima s prejšnjih iger v Londonu 2012 in Riu 2016 še tri bronaste. Prvič je na OI nastopil leta 2008 v Pekingu, ko je bil star le 14 let.

Trikratni svetovni prvak nato ni več nastopal. Zdaj je v videu na družbenih omrežjih sporočil, da se je "teoretično res upokojil", vendar je spet začutil tekmovalno željo.

Kot je pojasnil, je iskrica preskočila ob letošnjem obisku Colorado Springsa, kjer je ameriško olimpijsko središče za treninge. V olimpijskem muzeju je njegov sin izrazil željo, da bi ga videl tekmovati. "To je v meni prižgalo nov plamen. Ne vem, kam bo to pripeljalo, niti ne vem, če je zamisel sploh dobra, ali pa bi bilo bolje, da ostanem pri rekreaciji," je pojasnil Daley in dodal: "Pojma nimam, kako bom videti, Pariz 2024 pa vsekakor je cilj."

Daley je leta 2013 razkril istospolno usmerjenost, od tedaj pa se bori za pravice športnikov skupnosti LGBT. Kot je poročal časnik Guardian, je lani v odmevnem dokumentarcu na televiziji BBC opozoril na zlorabe in pritiske, ki so jih deležni ti športniki v državah skupnosti Commonwealtha.