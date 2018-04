"Zakaj nam je mar za Kardashianove? Kaj sploh počnejo?"

Kot kaže, je v koraku s slavno družino Kardashian tudi legendarni televizijski in radijski voditelj Larry King, ki je resno spregovoril o fenomenu Kardashianovih in o tem, kako pomembna je ta družina.

Tri najslavnejše sestre Khloe, Kourtney in Kim z mamo Kris in mlajšo polsestro Kylie. Foto: Getty Images

Larry King je za ameriški časnik Us Weekly povedal, kaj si misli o najslavnejši družini na svetu, in priznal, da fascinira tudi njega. "Mislim, da je fenomen družine Kardashian odličen primer, kako je lahko nekaj nelagodno pomembno. Zakaj nam je mar? Kaj sploh počnejo? Ne glede na to, kaj ljudje rečejo o njih, nas nekaj očitno pritegne k njim."

Ob tem je pohvalil tudi izvršnega producenta njihovega šova V koraku s Kardashianovimi Ryana Seacresta, za katerega pravi, da kot producent odlično opravlja svoje delo, pohvalil pa je še mamo Kris. "Ona mi je všeč in prav tako njeni otroci."

Larry je leta 2010 intervjuval najslavnejšo od sester, Kim. Foto: Getty Images

Primerja jih z legendo bejzbola

Čeprav nimajo vidnejših talentov, svet vseeno zanima vse, kar počnejo, in to se zdi Larryju izredno fascinantno. "So odličen primer trenutnega stanja popkulture v Ameriki. Ne počnejo kaj dosti, a zaradi paparacev in družbenih omrežij vemo vse o njih."

S tem je imel v mislih, da je družba danes ves čas priklopljena na splet, aktivna na družbenih omrežjih, kjer tudi običajni smrtniki razkrivajo vse.

Primerja jih celo z legendarnim igralcem bejzbola Babom Ruthom, velikim zvezdnikom iz 20. let prejšnjega stoletja, ki je prav tako užival v veliki pozornosti javnosti. "Tudi on je živel razkošno in uživaško življenje. Kardashianovi pa so odličen odraz časa, v katerem živimo mi zdaj. Z vsemi delijo svoje življenje in ljudje smo ves čas povabljeni h gledanju."

Larry ima prav; ljudje imajo ves čas vpogled v njihovo življenje, saj so slavne sestre redno prisotne na družbenih omrežjih. Na Instagramu imajo osrednje tri, Kim, Khloe in Kourtney, skupno več kot 240 milijonov sledilcev.

