William in Kate objavila božično voščilnico, ki pa je bolj poletna kot zimska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski prestolonaslednik in njegova žena sta razkrila fotografijo, ki bo krasila njune letošnje božične voščilnice.

Princ William in njegova žena Kate sta na družbenih omrežjih objavila fotografijo, s katero bosta letos voščila ob božičnih praznikih. "Nova družinska fotografija za letošnjo božično voščilnico," piše ob veseli fotografiji, na kateri je par s svojimi tremi otroki, devetletnim Georgeem, sedemletno Charlotte in štiriletnim Louisom.

Fotografijo, ki je očitno nastala v toplejšem delu leta, je v družinski rezidenci v Norfolku posnel fotograf Matt Porteous. William in Kate sta se zanjo oblekla v povsem sproščeni opravi s kavbojkami in športnimi copati, otroci pa so v kratkih hlačah.

Svojo božično voščilnico sta sicer ta teden pokazala tudi kralj Karel III. in kraljica žena Camilla. Zanjo sta izbrala fotografijo, ki je nastala septembra letos na športnem dogodku Braemar Games v Škotskem višavju.

Oglejte si še: