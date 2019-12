V javnost "po pomoti" pricurljala božična fotografija kraljeve družine #video

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ❄️🎄 pic.twitter.com/pNg3zPJXqS — Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) December 18, 2019

The 2019 Cambridge Family Christmas Card!



📷: Air Commodore Dawn McCafferty CBE RAFR pic.twitter.com/2lbg2hMUsl — Kate ❤ and Meg 🌺 and The British Royal Family (@KateCandMeg) December 18, 2019

Krivec za to je eden od tistih srečnežev, ki jim kraljevi par vsako leto osebno podpiše praznično voščilnico, na kateri je tudi njihov družinski portret. Član Kraljevih letalskih sil je nič hudega misleč na Twitterju ponosno objavil fotografijo voščilnice, ki jo je sicer izbrisal takoj, ko je dojel, da princ William in Kate fotografije še nista delila s svetom.

A nekaj trenutkov je bilo več kot dovolj, da so drugi uporabniki Twitterja fotografijo shranili in jo nato delili naprej. Tako prikupen družinski portret kraljeve družine danes navdušuje na družbenih omrežjih. Na njem Kate in William skupaj z otroki sproščeno pozirata na starodobnem motorju.

Vsi so oblečeni v sproščena oblačila in se nasmihajo v fotografski objektiv. Glede na poletne oprave je bila fotografija posneta pred nekaj meseci, v jesenskem času, ko je bilo zunaj še precej toplo.

Še vedno pa oboževalci britanske kraljeve družine čakajo na fotografijo drugega kraljevega para, princa Harryja in njegove žene Meghan. Njun družinski portret po govoricah naj ne bi bil najbolj tradicionalen.

Če namigovanja držijo, naj bi se namreč poleg njiju in njunega sina Archieja na nekaterih fotografijah pojavila tudi oseba, ki ni članica britanske kraljeve družine – to je Meghanina mama Doria, poroča portal E! News. Prav z njo bosta namreč vojvoda in vojvodinja Susseška preživela božične praznike, zaradi česar se ne bosta udeležila tradicionalnega praznovanja na domu britanske kraljice Elizabete II.

"Harry in Meghan bi rada, da določene božične voščilnice odsevajo dejstvo, da je Doria vsekakor del njune družine in del Archiejevega odraščanja," je za omenjeni portal povedal anonimni vir. "Gre za odstopanje od protokola tradicionalnih kraljevih božičnih voščilnic, ki niso nikoli vključevale starih staršev. Na primer Katini starši – Carole Middleton in Michael Middleton – se niso nikoli pojavili na nobeni njihovi fotografiji za božične voščilnice."