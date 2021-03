Vnukinja Elvisa Presleyja postala izurjena spremljevalka ob smrti

Riley Keough, vnukinja legendarnega Elvisa Presleyja, je sporočila, da se je izurila za spremljevalko ob smrti, ki spremlja umirajočo osebo od začetka umiranja do trenutka smrti, svojce pa tudi po njej. Za to se je odločila po tem, ko je lani njen brat naredil samomor.

Julija lani si je Benjamin Keough, vnuk kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja in sin Lise Marie Presley, vzel življenje. Star je bil komaj 27 let.

Njegovo starejšo sestro Riley Keough je izguba brata močno prizadela, kar jo je gnalo k temu, da se je izurila za obsmrtno spremljevalko, tako imenovano thanadoulo, katere glavna naloga je podpirati umirajočega in njegovo družino od začetka umiranja, med umiranjem in do trenutka smrti. Svojcem je v oporo tudi po smrti, da lahko sprejmejo izgubo in so sposobni živeti naprej.

Mlajšega brata Benjamina je izgubila julija lani, ko si je vzel življenje. Foto: Reuters

Novico je igralka, producentka in manekenka sporočila prek Instagrama, na katerem je zapisala, da je skoraj povsem končala izobraževanje za obsmrtno spremljevalko. Dodala je "zahvalo skupnosti, ki usposablja ljudi za zavestno umiranje".

"Naučeni smo, da je smrt morbidna tema za pogovor. Ali pa se je tako bojimo, da se o njej nismo zmožni pogovarjati. Potem pa se seveda zgodi nam in smo na to slabo pripravljeni. Menim, da je zelo pomembno, da se izobražujemo o zavestnem umiranju in smrti, tako kot se izobražujemo o rojstvu in zavestnem rojstvu. Tako strogo se pripravljamo na vstop v življenje, a nimamo ustreznih priprav za izstop," je zapisala in dodala, da je izjemno hvaležna za to skupnost.

Riley je smrt brata Benjamina močno zaznamovala, zato si je njemu v spomnim nekaj tednov po smrti dala na ključnico tetovirati njegovo ime. Hkrati se mu na družbenih omrežjih večkrat pokloni s čustvenimi zapisi o tem, kako močno ga pogreša in kako hudo ji je, ker ga več ni.

Benjamin in Riley sta se rodila Lisi Marie Presley in Dannyju Keoughu, s katerim je bila Presleyjeva poročena med letoma 1988 in 1994.

Telefoni za pomoč v stiski:



112 – Center za obveščanje

116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik

116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike

01 520 99 00 – Klic v duševni stiski

