Medtem ko je ljudem javno pridigal, da se morajo strogo držati družbene distance in ostati doma, je cenjeni znanstvenik k sebi na dom povabil poročeno ljubico.

Britanski znanstvenik Neil Ferguson je odstopil s položaja, ker je kršil pravila karantene, ki jih je sam pomagal postaviti, premier Boris Johnson pa je z njegovo pomočjo sprejel številne ukrepe, ki še zdaj veljajo za vso Veliko Britanijo.

Profesor Ferguson je namreč dovolil, da ga je na domu obiskala njegova poročena ljubica, ki živi z možem in njunimi otroki, medtem ko je sam pridigal ljudem o strogem družbenem distanciranju.

🔴Exclusive: Government scientist Neil Ferguson resigns after breaking lockdown rules to meet his married lover https://t.co/eLOfVjgHPL — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2020

"Šlo je za napačno presojo in napačno odločitev"

Da je prekršil lastna pravila, je razkril časnik The Telegraph, zato ni imel druge izbire kot odstopiti s položaja vodilnega epidemiologa in svetovalca britanski vladi v času pandemije novega koronavirusa.

Kot poroča CNN, se Ferguson kesa in pravi, da je "šlo za napačno presojo in napačno odločitev" ter da se bo zato umaknil iz kroga vladnih svetovalcev. "Menil sem, da sem imun, saj sem bil pozitiven na covid-19, nato pa sem se za dva tedna popolnoma izoliral. Globoko obžalujem spodkopavanje jasnih navodil za družbeno distanciranje, da bi zajezili to uničujočo epidemijo."

Za konec je dodal, da je treba slediti vladnim smernicam, saj "so tu, da nas zaščitijo".

