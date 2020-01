V tretje gre rado: Prvič vem, kako je imeti pravega partnerja #video

Manekenka in televizijska voditeljica Heidi Klum je v svojega 16 let mlajšega moža še vedno zaljubljena do ušes in kar ne more prehvaliti njunega zakona. "Prvič vem, kako je imeti pravega partnerja," je povedala o svojem novem, že tretjem možu in s tem dala zaušnico vsem bivšim ljubimcem.

46-letna Heidi Klum je v preteklem letu že tretjič skočila v zakonski stan, in sicer s 30-letnim glasbenikom Tomom Kaulitzem. O svojem mladem možu ima še vedno povedati same lepe reči, med drugim to, da jo neizmerno osrečuje in da še nikoli v življenju ni bila tako srečna. Pravi, da se je med njima takoj, ko sta se spoznala, spletla prav posebna vez in da je k temu zagotovo pripomoglo tudi dejstvo, da sta oba po rodu Nemca.

"Prvič imam partnerja, s katerim se lahko pogovarjam o vsem. Nekoga, ki si z mano deli obveznosti, ki jih imamo vsi v življenju. Včasih sem bila sama za vse. Prvič vem, kako je imeti pravega partnerja," je za People povedala manekenka in televizijska voditeljica.

Heidi Klum in Seal sta bila poročena od leta 2005 do leta 2014. Foto: Getty Images

S tem je na neki način dala zaušnico vsem nekdanjim ljubimcem, med drugim dvema nekdanjima možema – frizerju slavnih Ricu Pipinu, s katerim je bila poročena med letoma 1997 in 2002, ter pevcu Sealu. Z zadnjim je bila poročena skoraj desetletje – od leta 2005 do 2014 –, skupaj pa imata tudi štiri otroke in sta vse od ločitve ostala v prijateljskih odnosih.