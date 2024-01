V New Yorku prijeli zalezovalca Taylor Swift #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Newyorški policisti so blizu domovanja popzvezdnice Taylor Swift aretirali moškega, ki naj bi jo zalezoval.

V ponedeljek so newyorški policisti na Manhattnu aretirali 33-letnika iz Seattla, potem ko so dobili prijavo o razburjenem moškem, ki se nenavadno obnaša. Izkazalo se je, da gre za istega moškega, ki so ga aretirali v soboto, potem ko je skušal vlomiti v stanovanjsko zgradbo, kjer ima stanovanje tudi pevka Taylor Swift.

Posnetek aretacije:

Kot je poročal New York Post, so istega moškega že vse od božiča videvali v okolici zgradbe, kjer naj bi pogosto sedel na stopnicah in kadil ter ljudem govoril, da je prišel na obisk k slavni glasbenici. Ob neki priložnosti naj bi imel v roki tudi šopek rož.

Triintridesetletnika so v zadnjih tednih pogosto videvali pred zgradbo, v kateri živi Taylor Swift. Foto: Profimedia

Štiriintridesetletna zvezdnica pretekli konec tedna ni bila doma, ampak v Kansas Cityju, kjer se je udeležila tekme ekipe Kansas City Chiefs, za katero igra njen spremljevalec Travis Kelce.

V preteklih letih je imela sicer že kar precej težav z različnimi zalezovalci, leta 2022 se je v zgradbo njenega newyorškega domovanja neki moški zaletel z avtomobilom, leta 2018 pa je nekemu drugemu zalezovalcu celo uspelo vlomiti v njeno stanovanje. Pevke takrat ni bilo doma, policisti pa so ob prihodu na kraj dogodka ugotovili, da vlomilec spi v njeni postelji. Pozneje je bil obsojen na šest mesecev zapora.

