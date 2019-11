Igralec Uroš Smolej ima v Mestnem gledališču ljubljanskem kotiček, ki je samo njegov. V garderobi s pogledom na Prešernov trg se pripravlja na vaje, bere scenarije, po predstavi se sprošča in občasno muči z odstranjevanjem težkega mejkapa. Medtem ko večina vidi le odrskega Uroša, nam je on pokazal tistega iz zakulisja.

Večina članov ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) si deli garderobo po dva in dva, Uroš Smolej pa ima poseben privilegij, se pošali. Garderobe v majhnem kotičku MGL-ja s pogledom na Prešernov trg si namreč ne deli z nikomer.

To je njegov prostor, kjer si vsako jutro pred vajo skuha kavo in ponovno preleti besedilo, ki ga v tistem dnevu vadijo, po njej pa se hitro preobleče v "civil" in odhiti po drugih opravkih ali domov. V MGL se vrne zvečer, ko je čas za predstavo.

Foto: Jan Lukanović

Naenkrat igral tudi v 15 različnih predstavah

Uroš trenutno igra v štirih živih predstavah – kot rečejo predstavam, ki so trenutno na sporedu – pripravlja pa se na še eno, Za narodov blagor, ki bo premiero doživela januarja.

Vprašanje, ali se kdaj zmoti, ker se prepleta toliko predstav, je slišal že večkrat in zagotavlja, da te bojazni pri njem ni. "Predvsem zato, ker je vsaka predstava svet zase, mikrokozmos, ki ga osmišljajo kostumi, scena, soigralci, lik ... Vse skupaj tvori nekakšen zabetoniran spomin." V tistem trenutku si pač nekdo drug in potem ne moreš zaplavati v neke druge vode, še dodaja.

V nekem obdobju je imel celo 14 ali 15 živih predstav in vlog, a jih tudi takrat ni pomešal.

Foto: Jan Lukanović

Vir: MGL

Ko nastopijo tedni težkih ličil, zapade v novo puberteto

Posebne rutine v svoji garderobi po vajah in predstavah običajno nima, a se to spremeni, ko se v proces vključi kostume in gledališko masko. Takrat namreč začne trpeti njegova koža, zato se ji posveča veliko bolj, razlaga.

"Absolutno moram biti takrat malo bolj pazljiv. Po lanskoletni sezoni sem imel precej naporno obdobje glede vaj in predstav in to je bilo stresno tudi za kožo. Padel sem nazaj v pubertetniško obdobje (smeh, op. p.) in sem se moral zateči tudi k dermatologinji po posvet in pomoč."

Koža katerih drugih igralcev morda ni tako občutljiva, pravi, a on mora precej paziti. "Že zaradi narave svojega poklica in vseh okoliščin moram poskrbeti tudi za to. Po predstavi moram pošteno očistiti kožo, za kar imam cel kup preparatov."

Foto: Jan Lukanović

A bolj kot s kožo je imel težave s prekomernim potenjem

Poleg težav s kožo pa se je pred časom pojavila še ena, mnogo bolj moteča. Spopadati se je začel s prekomernim potenjem, kar ga je začelo motiti do te mere, da je začel razmišljati o tem, kako to odpraviti.

"Osnovna osebna higiena je seveda stalnica, a tu ne gre za to, da bi človek zaudarjal, temveč za to, da se potiš, tudi ko ni vroče, kar je precej neobičajno."

Sam se je denimo potil zunaj na –10 stopinj Celzija, potni madeži pa so prišli celo skozi bundo, se spominja. Zato se je odločil za poseben poseg. "Kolikor sem se izobrazil, je več načinov, kako to odpraviti – kirurško ali z botoksom ...– potem pa sem zasledil, da se je pri nas pojavila nova tehnologija, za katero sem izvedel ob obisku dermatologinje."

Seveda je imel pomisleke, a je nato izvedel, da se ob tem posegu uniči zgolj dva odstotka od 2–4 milijonov žlez znojnic, ki se nahajajo na našem telesu, in da telo na splošno še vedno izloča pot ter da termoregulacija, ki jo telesu zagotavlja potenje, ni zmanjšana ali ogrožena.

Vir: Estetika Medart

"Zdaj se v mirovanju in v situacijah, ob katerih se človek naj ne bi potil, ne potim več. Prej sem moral paziti na to, kaj bom oblekel, kako se bom obnašal, moral sem paziti, da nisem preveč dvigoval rok, nad čimer skorajda nimaš nadzora. Vedno sem moral preprečevati te potne madeže."

Absolutno mu ni bilo prijetno, še dodaja. "Sploh poleti, ko se potimo še toliko bolj. Poleg tega nekateri prekomerno potenje povezujejo tudi z osebno higieno in s tem, da ima nekdo zaradi tega neprijeten vonj, s čimer pa jaz nisem imel težav. Ali pa če sem nekoga objel, mi je bilo vedno nerodno. Bilo je precej neprijetno."

Foto: Jan Lukanović

"Obvladovanje stresa je v našem poklicu vedno prisotno"

Sicer pa mora Uroš zaradi igralskega poklica redno paziti tudi na splošno zdravje in prehrano, saj je od tega odvisen njegov nastop.

"Če imam zvečer predstavo, pazim, kdaj nazadnje jem, najkasneje recimo ob 15ih ali 16ih. Če imaš tik pred predstavo občutek, da si se preveč najedel, ne funkcioniraš," je razložil in dodal: "Moraš biti spočit, naspan in fit, kar so seveda stvari, za katere moramo igralci skrbeti."

Najtežje je obvladovanje stresa, ki je v našem poklicu vedno prisoten, saj nisi vsak dan najboljša verzija samega sebe, pravi, na odru pa moraš vedno biti 100-odstoten. "Pridejo večeri, ko bi najraje obležal doma in šel spat, ampak ne moreš, naslednji dan si pa recimo poln energije. Obvladovanje razpoloženj zna biti precej naporno. Sicer pa je to po toliko letih igranja že precej lažje."

Na vprašanje, ali bi se bil pripravljen za kakšno vlogo precej zrediti, pa v smehu odgovarja: "Če bi bil hollywoodski igralec, bi se absolutno, ker bi imel tudi izdatno finančno motivacijo in zdravstveni nadzor, predvidevam (smeh, op. p.), tukaj pri nas pa najbrž ne. Kar naj peno naredijo."

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Ni slabo biti igralec v Sloveniji

Hollywood se s Slovenijo ne more primerjati, a v naši deželi ni slabo biti igralec, razlaga. "Ko sem govoril s kolegi iz tujine, ki se večinoma projektno prebijajo skozi kariero, so naša prednost stalni ansambli, veliko gledališč in ogromno produkcije glede na tako majhen prostor in tudi zelo dober obisk predstav. Naš teater na splošno je kakovosten in tudi v svetovnem merilu upravičeno cenjen."

Hollywooda in nas seveda ne moreš primerjati, ampak kar pa zadeva delo, kakovost dela, količino in pogoje, se mi pa zdi, da smo v marsičem tudi na boljšem. Saj vemo, da je v ZDA že vsak drugi igralec, tistih, ki jim uspe, pa je zelo majhen promil, da lahko od tega živijo, kaj šele obogatijo ali se proslavijo v svetovnem prostoru. Tukaj smo malo skromnejši glede tega, imamo pa veliko priložnosti za delo, kar je dobro.

Za konec dodaja, da je največja želja igralca seveda to, da dela, a: "No, seveda je zelo pomembno, da od tega tudi spodobno živi."

