Umrl igralec iz Titanika, ki je upodobil lik poslovneža Strausa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Titanik se je potopil leta 1912, film o znameniti ladji, katere razbitine so našli leta 1985, pa so posneli leta 1997.

Titanik se je potopil leta 1912, film o znameniti ladji, katere razbitine so našli leta 1985, pa so posneli leta 1997. Foto: Guliverimage

Hčerka igralca Catherine je za Hollywood Reporter potrdila, da je njen oče pri 94 letih umrl 21. maja zaradi pljučnega raka.

Igralec Lew Palter je bil najbolj znan po svoji vlogi v filmu Titanik režiserja Jamesa Camerona iz leta 1997, kjer je uprizoril lik Strausa, solastnika podjetja Macy's, v filmu pa je skupaj z ženo Ido umrl na krovu slavne ladje, ki je potonila po trku z ledeno goro.

V znamenitem prizoru je objet skupaj z ženo Ido, ki jo je odigrala igralka Elsa Raven, kjer kot starejši par ležita na postelji v eni izmed sob na ladji, medtem ko čezoceanka tone v Severnoatlantski ocean. Pred znamenito vlogo je Palter zaigral še v drugih televizijskih serijah, med drugim v Columbo, Kojak, Charlie's Angels, The Brady Bunch in Hill Street Blues, poroča TMZ.

"Lew je oboževal igralsko veščino in tega je učil tudi svoje učence. V vsaki sceni, igri in razredu je spodbujal globoko radovednost, skrb, intelekt in humor," je v izjavi dejal dekan gledališke šole CalArts Travis Preston.

Žena Palterja Nancy Vawter je sicer umrla leta 2020.

Preberite še: