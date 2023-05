Simonischek je obiskoval Univerzo za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, po nastopih v gledališču štajerske prestolnice pa se je prek St. Gallna, Berna, Darmstadta in Düsseldorfa odpravil v Berlin, kjer je bil 20 let član ansambla Schaubühne.

Umrl je avstrijski igralec Peter Simonischek, eden od ljubljencev občinstva v kinu, na gledaliških odrih in televiziji. Star je bil 76 let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Bil je redni član dunajskega Burgtheatra, večkrat je nastopil tudi na salzburškem poletnem festivalu, kjer je v letih od 2002 do 2009 nastopal v vlogi Slehernika.

Kot je zapisala APA, se mu je v dolgoletni karieri uspelo priljubiti tako privržencem zahtevne drame kot ljubiteljem lahkih komedij, gledališčnikom, cineastom, radijcem in tistim, ki na kavču gledajo televizijo, "in to brez ponižujočega ljudskega odnosa". Umrl je v noči na torek, so potrdili v gledališču.

Igralec, ki se je rodil leta 1946 v Gradcu, je svojo veliko priljubljenost v javnosti dosegel zahvaljujoč sposobnosti, da je zdrsnil v najrazličnejše značaje in jih povsem posvojil. Agencija je kot legendarno izpostavila njegovo vlogo v ponovno odkriti komediji Eugena Marina Labicha Die Affäre Rue de Lourcine, ki jo v berlinskem gledališču Schaubühne režiral Klaus Michael Grübe.

Označen za idealnega slehernika

Obenem bo ostal v večnem spominu kot Slehernik Huga von Hofmannsthala v Salzburgu, kjer je zbral rekordno število nastopov. Časnik Salzburger Nachrichten ga je označil za idealnega slehernika. Na salzburškem festivalu je sicer debitiral leta 1982, ko je tudi prvič sodeloval z Dieterom Dornom in njegovim uveljavljenim münchenskim ansamblom Kammerspiel v produkciji Torquato Tasso.

Vezi z Avstrijo ni pretrgal

Kljub temu ni pretrgal vezi z Avstrijo, saj je večkrat nastopil na salzburškem festivalu, tudi v Prometeju Petra Handkeja in Češnjevem vrtu Čehova. Redni član ansambla dunajskega Burgtheatra je postal leta 1999, kasneje je bil tudi njegov častni član. Na tem odru je igral od Johanna Nestroya in Antona Pavloviča Čehova do Thomasa Bernharda in Edwarda Albeeja.

V zrelejših letih, leta 2016, je z dramo Toni Erdmann režiserke Maren Ade dosegel vrhunec filmske kariere. Vloga očeta, ki se bori za ljubezen svoje hčerke, mu je prinesla nagrado za glavnega igralca na podelitvi evropskih filmskih nagrad. Od leta 1980 je sicer nastopil v več deset filmih.