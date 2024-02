Ukrajinka, okronana za mis Japonske, se je morala zaradi afere odpovedati naslovu

"Resnično mi je žal za ogromne težave, ki sem jih povzročila, in ker sem izdala tiste, ki so me podpirali," je dejala Shiinova, ki so jo pred slabima dvema tednoma okronali za mis Japonske.

Potem ko so mediji razkrili, da ima v Ukrajini rojena zmagovalka lepotnega tekmovanja Miss Japonske Karolina Shiino afero s poročenim moškim, se je morala zmagovalka tekmovanja odpovedati kroni, poroča britanski BBC.

Pred dvema tednoma so 26-letnico okronali za mis Japonske, a je njena zmaga sprožila številne polemike in javno razpravo glede njene dediščine. Nekateri so zmago naturalizirane državljanke pozdravili, spet drugi so prepričani, da dekle ne predstavlja tradicionalnih japonskih lepotnih idealov. Ob robu burne javne razprave je lokalna revija razkrila tudi domnevno afero.

Zapletla se je v razmerje s poročenim vplivnežem in doktorjem

Članek v Shukan Bunshun je poročal, da se je Shiinova zapletla v razmerje s poročenim moškim, sicer vplivnežem in doktorjem. Za zdaj moški ni podal nobenega javnega komentarja glede domnevne afere. Organizatorji tekmovanja so še pretekli teden Shiinovo branili, češ da dekle ni vedelo, da je omenjeni moški poročen, v ponedeljek pa so povedali, da je priznala, da je vedela za njegov zakon in družino.

Opravičila se je in organizatorjem vrnila naslov

Shiinova se je za zavajanje opravičila svojim oboževalcem in širši javnosti in organizatorji so sprejeli njen odstop od naslova, so sporočili iz združenja Miss Japonske.

"Resnično mi je žal za ogromne težave, ki sem jih povzročila, in ker sem izdala tiste, ki so me podpirali," je dejala Shiinova. Naslov mis Japonske bo zdaj ostal prazen do konca leta, čeprav je bilo več drugouvrščenih.

Rojena v Ukrajini, 2022 dobila japonsko državljanstvo

Shiinovo so sicer okronali 22. januarja in je bila prva oseba z evropskim poreklom, rojena zunaj Japonske s tovrstnim nazivom, s 26 leti pa je bila tudi najstarejša mis Japonske do zdaj. Rojena je bila v Ukrajini, z mamo pa se je pri petih letih preselila na Japonsko in prevzela očimov japonski priimek. Med drugim tekoče govori in piše japonsko, leta 2022 pa je postala naturalizirana državljanka, je še poročal BBC.

"Nisem bila velikokrat sprejeta kot Japonka, vendar sem polna hvaležnosti, da so me danes priznali kot Japonko," je ob prejemu naziva pretekli mesec v svojem govoru povedala Shiinova.