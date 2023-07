Turisti to knjigo množično puščajo v hotelih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je januarja izšla knjiga Rezerva (Spare), biografija britanskega princa Harryja, je v hipu postala uspešnica, v prvem dnevu so prodali več kot 1,4 milijona izvodov. Pol leta pozneje pa vsa ta množica knjig ostaja pozabljena oziroma namerno zapuščena po evropskih letoviščih.

Britanski tabloid Express namreč poroča, da v letoviščih in po hotelih v Španiji, Grčiji in Turčiji turisti za seboj množično puščajo knjigo princa Harryja, nekateri hoteli naj bi bili dobesedno preplavljeni z izvodi "največkrat odvržene knjige tega leta".

Knjiga, ki je nihče več noče

"Česa takega še nismo doživeli," je za Express dejala angleška turistična agentka, specializirana za Španijo, "uradi za izgubljene in najdene predmete v najbolj priljubljenih letoviščih so prenapolnjeni s temi knjigami."

"Več izvodov so nam poslali tudi iz hotelov, kjer so bivale naše stranke," je še povedala turistična agentka, "najprej se nam je zdelo smešno, a se je do zdaj teh knjig nabralo že več škatel."

