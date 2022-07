Trumpov obraz nima več značilnega oranžnega odtenka #foto #video

Donald Trump je v četrtek v svojem golf klubu v New Jerseyju gostil turnir pod sponzorstvom Savdske Arabije, kar je v ZDA sprožilo val kritik. Po turnirju se celo bolj kot s spornim savdskim denarjem ljudje ukvarjajo s Trumpovim videzom.

Bela polo majica, črne hlače in nepogrešljiva rdeča kapa s sloganom Naredite Ameriko spet veliko so bile sicer povsem običajna Trumpova oprava, a je bil vendarle videti nekoliko drugače.

Foto: Profimedia

Foto: Guliverimage/Reuters USA today

Foto: Profimedia

Ko so se fotografije s turnirja pojavile v medijih, so ljudje hitro opazili razliko - z njegovega obraza je izginil oranžni odtenek umetne porjavitve, barva kože na obrazu je bila enaka koži na vratu, resnici na ljubo pa so bile bolj opazne tudi gube na njegovem obrazu, ki jih z ličili oziroma porjavitvijo očitno lažje skrije.

Donald Trump julija lani Foto: Reuters

Fotografije so na družbenih omrežjih nemudoma sprožile val komentarjev in zbadljivk. "Zdaj razumem, zakaj se je ličil. To je videti kot trenutek, ko Darth Vader sname masko," je zapisala neka uporabnica Twitterja, nek drug tviteraš pa je dodal: "In potem pravijo, da je Joe Biden videti slabo."

