Trump zaradi priprtega raperja ostro nad švedskega premierja #video

Potem ko so na Švedskem zatrdili, da se ne bodo ozirali na pritiske ameriškega predsednika Donalda Trumpa in da bo ameriški raper ASAP Rocky, obtožen napada, ostal za zapahi, se je Trump spet oglasil.

"Zelo sem razočaran nad premierjem Stefanom Löfvenom, ki ni sposoben ukrepati. Švedska je afroameriško skupnost v ZDA pustila na cedilu. Gledal sem posnetke z ASAP Rockyjem, kako so ga nepridipravi zasledovali in nadlegovali. Bodite pošteni do Američanov," je Trump zapisal na Twitterju.

Nato je nadaljeval: "Dajte ASAP Rockyju svobodo. Za Švedsko storimo veliko, očitno pa to v obratni smeri ne deluje. Švedska bi se morala ukvarjati s svojim dejanskim kriminalom!"

Trumpovi razjarjeni tviti so sledili sporočilu, ki so ga poslali iz kabineta švedskega premierja Löfvena in v katerem so poudarili, da "so na Švedskem pred zakonom vsi enaki in da vlada ne more in ne bo poskušala vplivati na zakonske postopke".