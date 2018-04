Tristana Thompsona zaradi varanja izžvižgali na tekmi NBA

Tristan je na tekmi občutil neodobravanje s tribun. Foto: Getty Images

Tristan Thompson se je vrnil na parket za tekmo svojega moštva Cleveland Cavaliers proti New York Knicks, a je kmalu občutil, da mu občinstvo ni naklonjeno. Trener ga je s klopi poklical v prvi četrtini in s tribun se je kmalu zaslišalo neodobravanje in žvižgi. Tristan je igral 30 minut, Cavaliers pa so na koncu izgubili 98:110.

Da je bilo vse skupaj zanj še bolj nerodno, so Cavaliers po tekmi enemu oboževalcu podelili košarkarsko žogo z njegovim podpisom, s čimer so gledalci dobili dodatno priložnost za glasno protestiranje proti zvezdniku.

Neko dekle je celo držalo plakat z napisom "Mi imamo radi Khloe":

@RealTristan13 in case you didn’t see this during the game!! pic.twitter.com/I2GDLM9XMo — Emma Ours (@OursEmma) April 12, 2018

Varal jo je že na začetku nosečnosti

Tristanovo nezvestobo je včeraj razkril ameriški spletni portal TMZ, ki je pridobil tudi posnetke varnostne kamere iz oktobra lani, na katerih je razvidno, da Tristan vara Khloe, ki je bila v tistem času v tretjem mesecu nosečnosti.

Z neznanim dekletom so ga opazili še pretekli konec tedna pred njegovim hotelom, isto dekle pa je kasneje na Instagramu objavilo posnetek spolnega odnosa. Kmalu po objavi je bil njen profil izbrisan.

Tristan pa naj bi bil znan po nezvestobi, pravi neimenovani vir za revijo People in dodaja, da novica o varanju Khloe ni presenetljiva.

Khloe naj bi bila zelo prizadeta in si ne želi ostati v Clevelandu pri Tristanu, a nima izbire, saj je visoko noseča in ne sme leteti. Foto: Getty Images

Sestri z mamo že odleteli h Khloe v podporo

Takoj, ko je njegovo večkratno varanje prišlo v javnost, naj bi sestri Kim in Kourtney z mamo Kris na čelu odleteli h Khloe v Cleveland, kjer se pripravlja na porod. Ameriški mediji poročajo, da je cela družina Kardashian besna na Tristana in da tega od njega niso pričakovali. Otroka s Tristanom pričakuje konec tega meseca, zato mora do poroda ostati v Clevelandu, čeprav naj bi si želela čim prej oditi od tam. TMZ tudi poroča, da naj bi Khloe že imela popadke, zato ugibajo, ali je to povezano z novico o varanju.

V znak podpore se je oglasila njena najboljša prijateljica, pa tudi nekdanji mož Lamar Odom, čeprav jo je v času zakona varal tudi on.