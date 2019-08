Travis Scott in Kylie Jenner nista zmogla brez poljubov in dotikov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada resničnostna zvezdnica Kylie Jenner in njen izbranec Travis Scott sta se udeležila premiere njegovega dokumentarnega filma, pri čemer na rdeči preprogi nista zmogla brez javnega izkazovanja ljubezni.

Travis Scott, ki je uspešen ameriški raper, avtor in glasbeni producent, je v sodelovanju z Netflixom posnel dokumentarni film o svojem življenju z naslovom Look Mom I Can Fly (Glej, mama, lahko letim, op. p.).

Premiere filma se je udeležil skupaj z izbranko, svetovno znano resničnostno zvezdnico in podjetnico Kylie Jenner, in njuno hčerko Stormi. Mlada družina na rdeči preprogi ni mogla skrivati ljubezni:

Foto: Getty Images

Revija People je pred kratkim poročala, da naj bi bila najmlajša članica družine Kardashian zelo srečna s Travisom in da naj bi že načrtovala drugega otroka, hkrati pa razmišljata tudi o poroki.

