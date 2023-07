Nekdanjega nogometaša Manchester Uniteda so aretirali zaradi suma napada na osebo in povzročitve poškodb.

Prvo sojenje lani ni prineslo sodbe, saj se porota ni strinjala o krivdi 49-letnega nekdanjega igralca in selektorja Walesa.

Drugo sojenje je bilo napovedano za konec julija, a je tožilstvo danes med pripravljalnim narokom napovedalo, da bo opustilo obtožbe.

Obtožen je bil nasilnega vedenja do svojega nekdanjega dekleta

Velikana Manchester Uniteda so 3. novembra 2020 aretirali zaradi suma napada na osebo in povzročitve poškodb. Obtožen je bil nasilnega vedenja do svojega nekdanjega dekleta Kate Greville med avgustom 2017 in novembrom 2020 ter napada nanjo in na njeno mlajšo sestro Emmo Greville na svojem domu v Worsleyju 1. novembra 2020.

Giggs, ki je vseskozi zanikal nasilno vedenje ter napad na partnerko in njeno mlajšo sestro, je po plačilu varščine novo sojenje čakal na prostosti, zdaj pa je tožilstvo opustilo pregon.

