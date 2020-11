Giggs aretiran zaradi nasilja: novinarska konferenca odpovedana

Selektorja nogometne reprezentance Walesa in velikana Manchester Uniteda Ryana Giggsa so aretirali zaradi suma napada na osebo, pišejo otoški mediji. Iz vodstva velške nogometne reprezentance so sporočili, da so seznanjeni z "domnevnim incidentom, v katerega je vpleten selektor, a za zdaj ne bodo dajali nadaljnjih izjav".

Časnik Sun piše, da so policijo poklicali na dom 46-letnega Giggsa v nedeljo pozno zvečer zaradi poročil o kršenju javnega reda in miru. Policija je aretirala in zaslišala Giggsa zaradi suma povzročitve telesnih poškodb in napada, še piše časnik.

Pri Sunu so citirali izjavo policije v Manchestru: "Policijo so poklicali v nedeljo ob 22.05 zaradi poročil o kršenju javnega reda in miru. Ženska v tridesetih letih je utrpela manjše poškodbe, vendar ni potrebovala zdravniške oskrbe. Šestinštiridesetletnega moškega smo aretirali zaradi suma napada na osebo."

Nogometna zveza Walesa (FWA) je odpovedala današnjo novinarsko konferenco, na kateri bi moral Giggs razkriti ekipo za prijateljsko tekmo z ZDA ter tekmi lige narodov proti Irski in Finski.

Giggs je postal selektor Walesa januarja 2018 po blesteči igralski karieri, v kateri je z rdečimi vragi osvojil 13 naslovov angleškega prvaka premier league, dve ligi prvakov, štiri angleške pokale in tri ligaške pokale. Za velško izbrano vrsto je zbral 64 nastopov.

