To je 10 najbolj všečkanih objav preteklega leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

1. Christiano Ronaldo

Nogometni zvezdnik in njegova partnerica Georgina Rodriguez sta ob najavi nosečnosti 28. oktobra prejela 32,3 milijona všečkov.

2. Ariana Grande

Poročna fotografija je 28-letni zvezdnici prinesla 26,7 milijona všečkov.

3. Kylie Jenner

Maja sta najmlajša članica klana Kardashian in njen izbranec Travis Scott v prisrčnem videu razkrila, da pričakujeta drugega otroka. Oboževalci so ponoreli in jo zasipali s 24,6 milijona všečki.



4. Billie Eilish

Velika preobrazba mlade pevke je požela veliko odobravanje njenih sledilcev, ki so ji marca namenili 23 milijonov všečkov.

5. Lionel Messi

Ko je Messi potrdil, da se bo pridružil prvoligaškemu Paris Saint-Germainu, je njegova objava prejela 22,1 milijona všečkov.

6. Billie Eilish

Na svoji drugi najbolj priljubljeni fotografiji je zvezdnica pozirala za naslovnico revije Vogue. Čeprav je bil marsikdo presenečen nad njeno stilsko preobrazbo, ji je ta prinesla 22,1 milijona všečkov.

7. Lionel Messi

Oboževalke nogometa so podivjale nad fotografijo razgaljenega Messija in ga zasipale z 22 milijoni všečkov.

8. Lionel Messi

Takoj za njo je objava nogometnega zvezdnika, da zapušča Barcelono, ki je dosegla 21,2 milijona všečkov.

9. Mermaid Montana

Največje presenečenje letošnje lestvice je morska deklica Montana. Več kot 20 milijonov ljudi je všečkalo video, na katerem je v živalskem vrtu presenetila deklico.

10. Tom Holland

Spidermanova prisrčna rojstnodnevna čestitka za njegovo dekle Zendayo mu je 1. septembra prinesla 19,6 milijona všečkov.

