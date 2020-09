Temne skrivnosti družine Gucci: očima obtožuje, da jo je dolga leta zlorabljal

Alexandra Zarini, potomka modne dinastije Gucci, je po poročanju časopisa New York Times ovadila očima, ki naj bi jo več let spolno zlorabljal. Trdi tudi, da sta njena mati Patricia Gucci in babica Bruna Palombo vedeli za zlorabe in jih pomagali prikriti.

Pradedek Alexandre Zarini je bil Guccio Gucci, ustanovitelj modne znamke Gucci, njen dedek pa sloviti Aldo Gucci, ki je to znamko povzdignil v svetovno modno institucijo.

Aldo Gucci leta 1977 Foto: Getty Images

Alexandra je hči Patricie, nezakonske Aldove hčerke, ki je bila pomemben del modne hiše Gucci. Patricia se je po ločitvi od Alexandrinega očeta poročila z Josephom Ruffalom, glasbenim agentom, ki je med drugim delal s Princeom in skupino Earth, Wind & Fire.

16 let spolnih zlorab

Zarinijeva trdi, da jo je Ruffalo zlorabljal od njenega šestega pa vse do okoli 22. leta. V ovadbi je navedla, da je pogosto gol legal k njej v posteljo, jo ljubkoval po prsih in spolovilu ter poskušal vanjo prodreti s prsti, ji kazal penis in se z njim drgnil ob njo.

V ovadbi je navedla tudi, da sta tako njena mamica kot babica vedeli, kaj se dogaja, in jo prepričevali, naj molči o tem. "Na vsak način sta poskušali preprečiti škandal, ki bi po njunem mnenju omadeževal znamko ter ime Gucci in zaradi katerega bi lahko bili ob milijone," po poročanju New York Timesa piše v ovadbi.

Foto: Getty Images

Mama in očim zavračata navedbe

Na obtožbe se je za omenjeni časopis odzvala Alexandrina mati Patricia Gucci. "Globoko obžalujem bolečine, ki jih je Joseph Ruffalo prizadejal Alexandri," je zapisala v svoji uradni izjavi, "tega, kar je storil, ni mogoče opravičiti." Zapisala je, da ji je hči za zlorabe povedala leta 2007, ona pa je takoj zatem od Ruffala zahtevala ločitev. Dodala je, da so posledice zlorab "zdravili s svetovalno terapijo", ob tem pa zavrača obtožbe, da naj bi od hčerke zahtevala, da o teh dogodkih molči.

Alexandrina mama Patricia in dedek Aldo Gucci leta 1982:

Ruffalo je medtem prek odvetnikov sporočil, da odločno zavrača vsakršne obtožbe o zlorabah, ob tem pa navrgel še, da naj bi imela Alexandra že v otroštvu težave z duševnim zdravjem.

Zgodovina družine Gucci: od utaje davkov do umora

Obtožbe o zlorabah so še eden od škandalov, ki so skozi leta spremljali družino Gucci. Aldo Gucci je na primer pri 81 letih moral za leto dni v zapor zaradi utaje davkov, njegov nečak Maurizio Gucci pa ga je poskušal izriniti iz podjetja. Leta 1993 je Maurizio znamko Gucci prodal investicijskemu skladu Investcorp, dve leti pozneje pa ga je ustrelil morilec, ki ga je najela njegova nekdanja žena.

Mimogrede - režiser Ridley Scott namerava o umoru Maurizia Guccija posneti film, vlogo Guccijeve nekdanje žene, ki je umor naročila, pa je dobila Lady Gaga.

