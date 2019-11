Takšni so adventni venčki znanih Slovencev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številni znani Slovenci so se tudi letos odzvali na povabilo Waldorfske šole Ljubljana in skupaj s starši njihovih šolarjev ustvarjali adventne venčke.

V dobrih dveh urah so spletli prave božične mojstrovine, mnogi med njimi pa okrasja tokrat niso prepuščali le domišljiji, ampak so uporabili tudi okolju prijazne reciklirane materiale. Unikatne venčke bo mogoče kupiti na tradicionalnem božičnem sejmu Waldorfske šole v soboto med 10. in 18. uro.

Poglejte, kako smo z estradniki ustvarjali venčke − med njimi tudi Planetovega:

