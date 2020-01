Tako so danes videti slavni osmerčki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oktomama, kot so pred več kot desetletjem poimenovali Natalie Suleman, ki je rodila osmerčke, je ob njihovem enajstem rojstnem dnevu na Instagramu objavila prikupno fotografijo vseh osmih. Zraven je pripisala ganljivo sporočilo.

"Vse najboljše mojim čudovitim angelom. Ste eni najbolj prijaznih, sočutnih in skrbnih človeških bitij, kar jih poznam. Ne morem z besedami povedati, kako hvaležna sem, da sem vaša mama. Neznansko ste blagoslovili moje življenje in vsak dan se zahvalim Bogu, ker mi je zaupal, da skrbim za vas in sooblikujem vaša življenja," je Natalie Suleman začela dolg zapis.

Fotografiji, ki ju je objavila ob enajstem rojstnem dnevu osmerčkov, prikazuje vseh osem otrok na praznovanju. Na glavah nosijo krone, s prsti pa vsak kaže število enajst. Tudi sicer Natalie na svojem profilu na Instagramu večkrat objavi družinske fotografije, čeprav ves čas poudarja, da so otroci tako živahni in nenehno v akciji, da ji le redko uspe vse spraviti na eno fotografijo.

Natalie ima namreč poleg osmerčkov še šest starejših otrok. Ko je pred skoraj 12 leti s pomočjo umetne oploditve zanosila s kar osmimi zarodki, je bila tako tarča številnih kritik, da je njeno početje neodgovorno, saj že ima šest otrok, za katere je treba skrbeti. Tudi kasneje ji javnost ni prizanašala, sploh ko je odkrito priznala, da je skrb za tako veliko družino skorajda prevelik finančni zalogaj.

Na mesec naj bi namreč prejemala le 1.500 dolarjev državne pomoči, medtem ko samo za plačilo računov porabi 5.000 dolarjev, je njene besede za New York Times povzel portal Fox News. Tako je potrebne kar nekaj iznajdljivosti, da lahko svojim 14 otrokom zagotovi kar se da lepo življenje, je takrat še povedala.