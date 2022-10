Tako se je Kim Kardashian oblekla za svojo rojstnodnevno zabavo #foto

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je v petek dopolnila 42 let, ob tej priložnosti pa je nameravala z družino in prijatelji konec tedna preživeti v Las Vegasu. Kot je razkrila na družbenih omrežjih, so načrtovali večerjo v priljubljeni italijanski restavraciji, nato pa so nameravali večer nadaljevati na koncertu zvezdnika R'n'B Usherja.

Zaradi močnega vetra so morali obrniti letalo

Potem pa je družbi načrte povsem prekrižalo slabo vreme, zaradi močnega vetra v Las Vegasu njihovo zasebno letalo ni moglo pristati in so se morali vrniti v Los Angeles. Tam so se odločili, da praznovanje priredijo kar v restavraciji s hitro prehrano, kamor je Kim Kardashian prikorakala v drzni bleščeči opravi.

Foto: Profimedia

Družba, v kateri sta bili med drugim tudi Kimina mama Kris Jenner in sestra Khloe Kardashian, si je nato za slavnostno večerjo privoščila burgerje in ocvrt krompirček.

Foto: Profimedia

Celoten večer s ponesrečenim potovanjem v Las Vegas bo mogoče videti v prihodnji sezoni resničnostnega šova o družini Kardashian, saj jih je ves čas spremljala tudi snemalna ekipa.

