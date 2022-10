Kim Kardashian se je prikazala na tekmi, navijači so jo izžvižgali

Na nedeljski tekmi lige NFL, na kateri sta se pomerili ekipi Los Angeles Rams in Dallas Cowboys, so se med občinstvom znašli tudi znani obrazi. Kamere, ki snemajo občinstvo, so najprej ujele glasbenika Johna Legenda, ki je na tekmo prišel s sinom, nato pa se je na velikem zaslonu nenadoma prikazala Kim Kardashian.

Ta je pomahala in poslala poljub kameri, namesto navdušenja pa so se iz občinstva razlegli žvižgi in vzkliki neodobravanja.

Kim Kardashian was just booed at SoFi Stadium during #Cowboys vs #Rams 😬



John Legend and "Steve" received a neutral response

Kamera je nato preklopila na "običajnega" navijača po imenu Steve, ki ga je občinstvo v nasprotju s Kim Kardashian pozdravilo veliko bolj pozitivno.

41-letne resničnostne zvezdnice, ki je na tekmo prišla s sinom Saintom, odziv občinstva sicer ni zmotil oziroma tega ni pokazala, med drugim je stopila tudi na zelenico stadiona in pozirala fotografom.

