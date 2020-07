Tako je znana Slovenka preživela hurikan na Havajih #video

Ivjana Banić je Slovenijo pred meseci zamenjala za Havaje, od koder se prek Instagrama redno oglaša. A če je do zdaj delila večinoma sanjske fotografije in videe, se je v zadnjih urah oglašala z malce drugačnimi dih jemajočimi utrinki s Havajev.

Približeval se jim je močan hurikan, ki je dosegel hitrost 190 km/h, na kar se je morala Banićeva z družino dobro pripraviti. Vse skupaj je dokumentirala na Instagramovih zgodbah, kjer je razkrila, da sama česa takšnega še ni doživela.

"Danes je vse zaprto, vsi imamo zaloge vode, polne baterije, pripravljen nahrbtnik z najnujnejšimi stvarmi, če bi bilo treba zapustiti dom, župan je pripravil zavetišča (v določenih so živali dobrodošle) ... Upali so, da bo malo oslabel, ampak Douglas se ne da in ostaja besen kot Joe McEnroe," je sporočila prek družbenih omrežij.

Tako je doživljala pretekle ure:

"Vedno se najde nekaj, česar te je lahko strah"

Pripravili so se na najhujše, vendar jih je hurikan na srečo obšel in Ivjana je lahko na koncu olajšana nazdravila sončnemu zahodu in pri tem dodala, da sicer ni za reklamiranje alkohola po družbenih omrežjih, a da "si tole zasluži deci muškata". Pri sosedih pa sta se medtem zaslišala glasba in proslavljanje, da jih ni doletelo najhujše.

Je pa že kmalu dobila manjši opomnik v obliki škorpijona, češ, da se lahko "vedno najde nekaj, česar te je lahko strah", hkrati pa tudi nekaj, "kar je prekleto čarobno", je še dodala.

