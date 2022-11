Sylvester Stallone razkril, zakaj ga je zapustila žena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravi, da je bila za to kriva tragična napaka, ki je ne bo več ponovil.

Legendarni igralec Sylvester Stallone je v intervjuju za The Hollywood Reporter razkril, kaj je njegovo ženo Jennifer Flavin letošnje poletje privedlo do odločitve, da po 25 letih zakona vloži zahtevo za ločitev, ki pa jo je dober mesec zatem preklicala.

"Včasih dam delu prednost pred družino in to je tragična napaka, ki je ne bom več ponovil," je pojasnil 76-letni Stallone in ob tem citiral stih Johna Lennona: "Življenje se zgodi, medtem ko ti delaš načrte."

"V takih trenutkih lahko le upaš, da so ob tebi ljudje, ki razumejo tvoje slabosti, krhkost življenja in kako redke so dobre zveze," je dodal.

Stallone in njegova 54-letna žena, s katero ima tri hčerke, sta z novico o ločitvi presenetila konec avgusta. Zahtevo za ločitev je vložila ona, kot razlog pa navedla, da je njun zakon nepopravljivo zlomljen. Stallone si je kmalu zatem dal prekriti dve tetovaži, ki sta ga spominjali nanjo, njo pa so opazili brez poročnega prstana.

Že septembra naj bi si oba premislila, na kar je Stallone namignil s skupno fotografijo, ki jo je objavil na Instagramu in na kateri se držita za roke. Nekaj tednov pozneje sta tudi uradno vložila zahtevo za preklic ločitvenega postopka.

