Spotify v škripcih: oglasila sta se celo Harry in Meghan

Čeprav se kritike na račun voditelja Joeja Rogana, ki je v oddajo vabil goste z dvomljivimi stališči do covida in cepljenja, pojavljajo že nekaj časa, pa se je platforma Spotify, kjer je Roganova oddaja na voljo, v zadnjih dneh znašla pod pravim plazom očitkov.

Najprej je zaradi "širjenja dezinformacij" umik svoje glasbe s platforme zahteval in dosegel legendarni glasbenik Neil Young, nato pa mu je z enako potezo sledila še njegova prav tako slavna glasbena kolegica Joni Mitchell. "Odločila sem se za umik vse svoje glasbe s platforme Spotify," je sporočila, "neodgovorni ljudje tam širijo laži, zaradi katerih so mnogi ob življenje."

"Podpiram Neila Younga ter svetovno znanstveno in zdravstveno skupnost," je še zapisala glasbenica, ki je tako kot Young v mladosti prebolela otroško paralizo, bolezen, ki jo je zdaj s cepljenjem mogoče učinkovito preprečiti.

Nato sta se kritično oglasila še princ Harry in njegova žena Meghan Markle, ki sta sicer s Spotifyem podpisala pogodbo o sodelovanju, vodenju in snemanju vsebin. "Na stotine milijonov ljudi vsak dan občuti resne posledice divjanja takšnih dezinformacij," sta sporočila in razkrila, da sta podjetju Spotify že aprila lani izrazila pomisleke glede širjenja dezinformacij o covid-19 na njihovi platformi.

Princ Harry in Meghan Markle sta s Spotifyem podpisala ekskluzivno pogodbo o sodelovanju. Foto: Reuters

"Te pomisleke izražava še naprej, ker želiva, da Spotify uvede spremembe, s katerimi bi lahko ublažili to javno zdravstveno krizo," sta še sporočila.

Po padcu vrednosti delnic so se oglasili tudi iz Spotifya

Podjetje Spotify je medtem v zadnjih nekaj dneh utrpelo precejšnjo poslovno škodo, uporabniki so množično odpovedovali svoje naročnine, vrednost delnic pa je močno padla.

Po vsem tem se je vendarle oglasil prvi mož podjetja Daniel Ek in sporočil, da bodo poskušali "ravnotežje med podporo ustvarjalcem in varovanjem poslušalcev brez cenzure" ujeti tako, da bodo vse vsebine, ki omenjajo covid-19, opremili z opozorilom in priporočilom, naj prisluhnejo informacijam, ki so utemeljene z dejstvi in imajo znanstveno podlago.

Joe Rogan Foto: Guliverimage/AP

Oglasil pa se je tudi človek, ki je v središču spornega dogajanja - voditelj Joe Rogan. V večminutnem videu, objavljenem na družbenih omrežjih, se je Spotifyu opravičil za "to, kar se jim dogaja".

"To so le pogovori in včasih pred oddajo nimam pojma, o čem bom govoril. Zato nekatere moje zamisli niso ravno izpiljene," je dejal in vztrajal pri tem, da ne podaja "dezinformacij". "Nisem zdravnik in nisem znanstvenik, sem le oseba, ki sedi in se pogovarja z ljudmi. Se kdaj zmotim? Vsekakor. Zmotim se, a poskušam nato to tudi popraviti," je še dejal, "zanima me resnica in zanimajo me zanimivi pogovori z ljudmi, ki imajo različne poglede na stvari."

