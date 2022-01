Slavni glasbenik proti voditelju, ki "širi dezinformacije o cepivih"

Na platformi za pretočno glasbo Spotify so ugodili zahtevi legendarnega kantavtorja Neila Younga, njegova glasba uporabnikom Spotifya ni več dostopna. To se je zgodilo po tem, ko jih je 76-letni glasbenik obtožil, da podpirajo širjenje lažnih novic in zavajajo glede cepljenja proti covid-19.

Pri tem je ciljal predvsem na voditelja priljubljenega podcasta Joeja Rogana, znanega po svojih odklonilnih stališčih do cepljenja proti covid-19, ki jih pogosto podpira z zavajajočimi, če ne kar neresničnimi argumenti.

"Večina ljudi, ki posluša te zavajajoče in neresnične informacije, je mladih in jih ni težko speljati na napačno pot," je Young zapisal v javnem pismu, naslovljenem na Spotify. "Ti mladi ljudje so prepričani, da jim Spotify nikoli ne bi ponujal odvratno lažnih informacij. Žal se motijo."

Čeprav mu prinese precej denarja, Neil Young svoje glasbe noče več na Spotifyu. Foto: Guliverimage

Poudaril je, da svoje glasbe ne želi več na platformi, ki omogoča širjenje lažnih informacij, zato je zahteval, da jo Spotify umakne, kar so tudi storili.

Ob tem je zapisal, da se dobro zaveda, da Spotify predstavlja kar 60 odstotkov zaslužka, ki ga njegova glasba prinese s pretočnih platform, a so mu v založbi stali ob strani in podprli njegovo zahtevo za umik s Spotifya.

Proti Roganu tudi več sto strokovnjakov

Young ni prvi, ki so ga Roganove izjave močno zmotile. Pred kratkim je kar 270 znanstvenikov in zdravnikov podpisalo javno pismo, v katerem so Rogana obtožili širjenja laži in Spotify pozvali, da ukrepa.

Spotify, podjetje s sedežem na Švedskem, je glede tega sporočilo le, da se trudijo iskati ravnovesje med "varnostjo poslušalcev in svobodo ustvarjalcev" ter da s platforme redno umikajo vsebine, ki niso v skladu z njihovimi pravili.

