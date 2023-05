Slovenska vplivnica se je poročila #foto

Po poroki je s sledilci na Instagramu delila nekaj fotografij in zapisala: "Danes ti obljubljam, da bom poskušala biti tvoj mir. Ti si moj od tistega oktobrskega dne, ko sem te prvič videla."

Novembra lani sta prvič postala starša

Briškijeva in Dobnikar sta se zaročila januarja lani. Lana je ob zaroki na svojem profilu na Instagramu zapisala, da "po tebi ni bilo nikogar več". "Ja! Ta božič sem dobila najlepše darilo. Zadnji mesec sem ga držala tesno ob sebi, čuvala ta sveti in tako intimen trenutek samo zase, no, zdaj pa bi najraje stekla na vrh sveta in zavpila, da bom tvoja žena. 2022 bo neponovljivo leto!" je poudarila.

In res je bilo čudovito leto, saj sta se s partnerjem lani novembra razveselila tudi rojstva prvega otroka, ki sta ga poimenovala Dan.

Pravo obleko je prihranila za poročni dan

Nevesta je poročno obleko izbrala v Poročnem salonu White Couture. Ob prvem pomerjanju marca lani je na Instagramu delila fotografiji dveh oblek iz ožjega izbora, tisto pravo pa je prihranila za poročni dan. Kot je razvidno s fotografij, si je nadela tudi srednje dolgo tančico iz angleškega tila.

