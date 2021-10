Slavni oblikovalec razkril posledice hude nesreče #video

Olivier Rousteing, kreativni direktor modne hiše Balmain in eden najbolj prepoznavnih modnih ustvarjalcev ta hip, je v nedeljo na Instagramu razkril, da je bil pred letom dni hudo poškodovan v eksploziji kamina v svojem domu. Ob fotografiji, na kateri je hudo opečen, je zapisal, da je šele zdaj pripravljen spregovoriti o tem, kaj se mu je zgodilo.

"To sem predolgo skrival," je zapisal na Instagramu, "pred natanko letom dni je eksplodiral kamin v moji hiši. Naslednji dan sem se zbudil v pariški bolnišnici Saint Louis, kjer je osebje, ki se je takrat spopadalo s številnimi primeri bolezni covid-19, izjemno dobro poskrbelo zame."

"Pred vsemi sem skušal skriti, kaj se je zgodilo," je nadaljeval, "ne vem, čemu me je bilo tako sram. Morda zaradi obsesije s popolnostjo, ki vlada v modi, in zaradi mojih lastnih negotovosti."

Olivier Rousteing z manekenko Caro Delevingne leta 2019 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Med okrevanjem sem cele dneve in noči delal, da bi pozabil na to. Ustvarjal sem kolekcije, da bi svet lahko ob njih še naprej sanjal, obenem pa sem brazgotine skrival za maskami, visokimi ovratniki, dolgimi rokavi in celo kopico prstanov na prstih," je še zapisal. "Ob tem sem spoznal, kako družbena omrežja razkrijejo le tisto, kar hočemo pokazati. S tem ustvarjamo lastne pripovedke, ki zamolčijo tisto, kar hočemo skriti. Tako je videti naš novi svet."

Rousteing na modni reviji hiše Dior junija letos Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Konec septembra se je Rousteing, "čudežni deček", ki je na čelo modne hiše Balmain stopil pri le 25 letih, na pariškem tednu mode predstavil z novo kolekcijo.

Kot je zdaj razkril, je kolekcijo, zaznamovano s trakovi in prevezami, navdihnilo njegovo okrevanje po nesreči: "Spomnim se dolgih pogovorov s svojim zdravnikom, ki se mu ne morem dovolj zahvaliti in ki mi je dejal: 'V redu boš, vse bo v redu.' In ko so mi sneli vse preveze, sem občutil svobodo."

