Protestnica vdrla na modno brv pariškega tedna mode #video

"Pretirana potrošnja = izumrtje," je opozarjal transparent, s katerim se je protestnica prebila na revijo modne hiše Louis Vuitton, ki so jo v okviru pariškega tedna mode v torek priredili v pariškem muzeju Louvre.

Namesto oblačil pa je vso pozornost obiskovalcev revije pobrala protestnica, ki se je pomešala med manekenke in se sprehodila po modni brvi. Uspelo ji je narediti kar nekaj korakov, preden so na brv skočili varnostniki in jo odvlekli s prizorišča.

Poglejte:

Protestnica je na modno revijo hiše Louis Vuitton prišla v imenu treh okoljevarstvenih aktivističnih organizacij Extinction Rebellion, Friends of the Earth in Youth For Climate. Pozneje so sporočili, da so želeli s protestom francoske oblasti pozvati, naj "nemudoma zmanjšajo proizvodnjo v tem sektorju".

Kot so opozorili, je modna industrija odgovorna za 8,5 odstotka globalnih izpustov toplogrednih plinov, 11 odstotkov vseh pesticidov, ki jih porabijo po svetu, in 20 odstotkov onesnaževanja vodnih virov.

Foto: Reuters

Ob tem so poudarili, da svoj delež odgovornosti nosijo tudi potrošniki s pretiranim kupovanjem oblačil. "V Franciji je bilo leta 2019 prodanih 2,88 milijarde kosov oblačil, kar pomeni 42 kosov na prebivalca," so sporočili, "takšne pretirane proizvodnje in potrošnje naš planet ne more prenesti".

Koncern LVMH, ki je lastnik množice luksuznih blagovnih znamk, kot je modna hiša Louis Vuitton, so obtožili, da aktivno spodbuja "željo po pretirani potrošnji," francoskega predsednika Emmanuela Macrona pa, da se le navidezno zavzema za varstvo okolja in boj proti podnebnim spremembam.

Oglejte si še: