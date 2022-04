Shia LaBeouf je postal očka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralca Mia Goth in Shia LaBeouf sta dobila prvega otroka, njegov spol in rojstni datum še nista znana.

Shia LaBeouf in Mia Goth, par, ki se je spoznal leta 2012 na snemanju drame Nymfomanka: 2. del, sta spomladi postala starša. Paparaci so ju namreč ujeli med sprehajanjem na plaži, pred seboj pa sta porivala voziček z novorojenčkom oziroma novorojenko.

Spol njunega otroka namreč še ni znan, niti njegov točen datum rojstva. Mia naj bi rodila enkrat marca, kajti konec februarja so jo opazili, kako se je sprehajala še z nosečniškim trebuhom.

Par se je poročil leta 2016, o zanimivi poroki je v pogovorni oddaji Ellen DeGeneres spregovoril Shia. "Načrt je bil, da bo vse skupaj zelo zasebno. Ampak potem sva v sklopu poročnega paketa dobila zastonj prenos v živo, za katerega nisva vedela."

Igralec je povedal, da sta z igralko prvotno zavrnila ponudbo za snemanje slovesnosti, ker sta želela, da bi bila to intimna priložnost samo za njiju in za tiste, ki so bili prisotni na slovesnosti.

Vendar pa je posnetek intimne slovesnosti para nekako prišel v javnost, in čeprav je bil video nepričakovan zasuk za par, sta v tem vseeno videla nekaj dobrega. "Ponosna sva na to. Bila je ljubezen," je dejal LaBeouf in dodal, da je bilo snemanje popolno, ker njuna "očeta nista mogla biti tam, zato je bilo nekako lepo, da sta bila na neki način z nama".

