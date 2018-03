Igralec razkril izvor svoje jeze: bil je priča posilstvu svoje mame

Shia ima zaradi travme iz otroštva že več let težave s policijo. Foto: Reuters

Shia LaBeouf je že nekaj časa znan kot težaven igralec, v katerem vre veliko jeze in zaradi nenavadnega ter nasilnega obnašanja so ga že večkrat aretirali. Junija 2014 je po aretaciji zaradi razgrajanja in zmerjanja policistov odšel na zdravljenje alkoholizma, a se je junija lani spet pijan zapletel v prepir. Tega je posnela kamera in sledila je ponovna aretacija.

Odšel je na tečaj za obvladovanje jeze, medtem pa so v njem prepoznali posttravmatsko stresno motnjo (PTSM), kar je intenzivna tesnobna reakcija, ki je posledica preživetja izjemno hudega dogodka oziroma travme.

Žal še ni našel miru. Foto: Reuters

Nenehno v strahu, da ga bo nekdo napadel

Zdaj je za revijo Esquire razkril, da je PTSM povzročilo posilstvo mame, ki mu je bil priča, ko je bil star komaj deset let. "Zmrznil sem. Moški je stekel ven, mama pa za njim. Nikoli ga niso našli," je povedal.

Ko so mu pred nekaj meseci sporočili, da trpi za posttravmatsko stresno motnjo, so mu vsa pretekla dejanja postala logična. "Ko so me prvič aretirali, je bilo zaradi mame - neki tip se je na parkirišču zaletel v njen avto in takoj me je prešinilo, da se moram maščevati. Zato sem šel nad njim z nožem."

Vse to je posledica tega, da igralec zdaj spi s pištolo ob postelji. "Vedno sem mislil, da bo nekdo vstopil. Vse svoje življenje."

V nadaljevanju intervjuja še razkriva svojo naklonjenost do mame in da je velika oboževalka Kanyeja Westa. Spregovoril je tudi o novem filmu Borg vs. McEnroe, ki v kinematografe prihaja aprila.