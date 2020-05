Še en zvezdniški par v veselem pričakovanju #video

Joaquin Phoenix in Rooney Mara bosta zibala. Foto: Getty Images

Joaquin Phoenix in Rooney Mara, ki svojo romanco skrbno skrivata pred javnostjo, pričakujeta naraščaj. To so za portal Page Six razkrili viri, ki so blizu paru, njuni tiskovni predstavniki pa o tem, ali je vest resnična ali ne, za zdaj še molčijo. Če trditve virov držijo, bo to za zvezdniški par prvi otrok.

35-letna igralka naj bi sicer bila že v šestem mesecu nosečnosti, vse večji trebušček pa skuša zadnje tedne skriti z ohlapnimi oblačili. Z deset let starejšim zaročencem čas izolacije preživljala na njunem domu v Los Angelesu in ker sta zaradi pandemije novega koronavirusa praktično ves čas doma, jima je tudi novico o nosečnosti uspelo dokaj dolgo skrivati pred svetom.

Joaquin in Rooney sta se prvič srečala na snemanju filma Her (v prevodu Ona), a takrat se med njima ni spletlo ljubezensko razmerje. Nato sta štiri leta kasneje znova zaigrala skupaj, in sicer v filmu Mary Magdalene (slovenski naslov filma je Marija Magdalena). Leto pozneje sta se prvič skupaj kot par pojavila na slovitem filmskem festivalu v Cannesu, dve leti kasneje pa tudi zaročila.