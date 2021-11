Sanjo Grohar obsedel božični duh: smrečica je že postavljena!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljica, pevka in spletna vplivnica Sanja Grohar je velika ljubiteljica božiča in vsega, kar je povezano z njim. Vsako leto tako komaj čaka, da postavi božično drevo ter z njim v dom vnese čarobno praznično vzdušje . Tudi letos ne bo nič drugače.

Sanja Grohar ne skriva navdušenja nad božičem. Prav danes je že postavila božično drevo, ki bo krasilo njeno pisarno, doma pa bodo smrečico postavljali konec meseca. "Smrečico v pisarni sem postavila prej, ker jo moram uporabiti za promocijo svoje znamke trenirk," razlaga voditeljica oddaje Vau.

Od kod izvira njeno navdušenje nad božičnim časom, ni jasno niti njej niti njenim družinskim članom. "Čisto vsi v družini se sprašujejo, od kje izvira moja tako velika ljubezen do božiča, ker nihče ni z njim tako obseden kot sama."

Ko se je s partnerjem Matejem pred leti odselila v London, so v družini prav pogrešali njeno božično vnemo. "Sprva jim je bilo nenavadno, da sem že novembra iz omar potegnila božične okraske, potem pa jim je bilo nenavadno to, da tega več ni." Tudi Mateju je všeč njeno božično navdušenje, sinček Nicolai pa se veseli predvsem Božička in daril.

Pečejo piškote in poslušajo božične pesmi

Preden postavijo božično drevo, pa imajo pri Sanji pravi božični obred. "Najprej spečemo piškote, da zadiši po božiču, poslušamo božično glasbo, potem pa začnem okraševati." Mateju prepusti postavljanje smrečice, okraševanje pa je v celoti njena domena.

Edino, česar zares ne maram, sta pospravljanje in podiranje božične jelke. "Tako smo imeli nekoč smreko postavljeno kar do marca, ker se mi je ni ljubilo pospraviti," pove v smehu in doda, da ne razume ljudi, ki božično drevo postavijo šele na predbožični večer. "Halo, potem božič pri njih traja samo nekaj dni!"

Sama želi, da božično vzdušje traja čim dlje, saj si z njim popestri trenutni turobni čas, v katerem se vse vrti okoli pandemije. "Vsi so zamorjeni, ves čas se govori samo o virusu in raznih boleznih. Zato sem pomislila, zakaj ne bi pozitivni božični duh trajal od začetka decembra do sredine januarja?" Mi se z njo še kako strinjamo.

