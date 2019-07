Ameriški igralec Robert De Niro namerava zgraditi filmski studio v New Yorku. Skupaj s sinom Raphaelom in še nekaj drugimi vlagatelji je kupil zemljišče v okrožju Queens. Na njem naj bi za okoli 400 milijonov zrasli Wildflower Studios.

Zemljišče je bilo doslej v lasti priznanega ameriško-nemškega proizvajalca klavirjev Steinway & Sons, ki je imel tam skladišče.

New York v zadnjih letih postaja vse pomembnejše središče za filmsko in televizijsko industrijo. Lani so v njem posneli kar 332 filmov; leta 1980 so jih denimo posneli le 121, njihovo število pa se je vseskozi povečevalo. Med zanimivejšimi lokacijami je okrožje Queens, kjer med drugim že delujeta studia Silvercup in Steiner Studios.

Filmski zvezdnik Robert de Niro, ki je lani praznoval 75. rojstni dan, je v bogati filmski karieri nanizal več kot 80 vlog. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad, med njimi dva oskarja.