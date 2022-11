Robbie Williams o skupini Take That: Bili smo odvisniki in depresivci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robbie Williams je zaslovel kot član fantovske skupine Take That, leta 1995 pa je odšel na samostojno glasbeno pot.

Britanski pevec je razkril temačno plat slave, ki jo je doživel kot član fantovske skupine Take That.

Robbie Williams je v preteklosti že odkrito govoril o tem, kako se je zaradi pritiska slave zatekal k omami, zdaj pa je razkril, da so se vsak s svojimi demoni spopadali tudi njegovi nekdanji kolegi iz fantovske skupine Take That.

Kot je povedal v radijskem pogovoru z didžejem Zanom Lowom, so ga s kolegi pestile odvisnost od opojnih substanc, depresija, motnje hranjenja in samomorilne misli.

"Gary Barlow je imel bulimijo, sploh ni šel iz hiše, spal pa je pod klavirjem. Bil je neverjetno depresiven," je dejal Williams, "Howard Donald si je po tem, ko je zapustil Take That, hotel vzeti življenje, Mark Owen je bil na odvajanju, potem pa sem tukaj še jaz z duševnimi težavami, odvisnostjo in odvajanjem. Tako je, ko si v fantovski skupini."

Z leve proti desni: Gary Barlow, Robbie Williams, Jason Orange, Howard Donald in Mark Owen leta 1991 Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Ob tem je omenil še eno izjemno priljubljeno fantovsko skupino, One Direction, ki od leta 2015 ne nastopa več, so pa njeni člani medtem ustvarili bolj ali manj uspešne samostojne kariere.

"Prepričan sem, da bodo čez pet ali deset let tudi oni vsi imeli težave, ki jih je povzročila ta industrija," je dejal Williams, "o tem bi rad posnel dokumentarec. O fantovskih in dekliških skupinah ter kaj se v njih v resnici dogaja. Kaj ti naredi slava."

